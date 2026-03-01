İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, İran ve Körfez hava sahasındaki gelişmeler nedeniyle yolcuları uçuş durumlarını güncel olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, İran ve Körfez ülkeleri hava sahasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yolculara biletli oldukları uçuşların durumunu önceden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran ve özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle hava sahası kullanımında düzenlemeler olabilmektedir. İstanbul Havalimanı’ndaki hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Yolcularımızın seyahat deneyimi ve güvenliği en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

"GÜNCEL BİLGİLERİ TEYİT EDİN"

Açıklamada, farklı noktalardan havalimanına yönlendirilen seferlere gerekli operasyonel desteğin sağlandığı belirtilirken, yolcuların uçuşlarına gelmeden önce ilgili hava yolu şirketlerinden güncel bilgileri teyit etmeleri önemle istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası