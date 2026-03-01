İran, Hamaney'in ölümünü duyurmasının ardından bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarını artırdı. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman'da can ve mal kayıpları yaşanırken, ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi.

İran dini lideri Hamaney’in ölümünün duyurulmasının ardından İran’ın bölgedeki ABD üslerine yönelik başlattığı saldırılar Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman’da can ve mal kayıplarına yol açarken, İsrail de İran’ın batı ve orta kesimlerindeki 30 askeri noktayı hedef aldığını açıkladı.

BAHREYN’DE HAVALİMANI VE BAŞKENT HEDEF ALINDI

Bahreyn’de İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Bahreyn Uluslararası Havalimanı’na isabet ettiği bildirildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, saldırıda maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Başkent Manama’da ise kamikaze tipi bir İHA’nın El-Me’arid Caddesi üzerindeki bir binaya çarptığı aktarıldı. Çarpmanın ardından olay yerinden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılırken, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

Bahreyn yönetimi, 28 Şubat’ta Manama’daki ABD’ye ait 5. Filo hizmet merkezinin de füze saldırısına uğradığını duyurmuştu.

KATAR’DA SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN

Katar’da ise İran’ın son saldırılarında başkent Doha’daki sanayi bölgesine düşen füze parçalarının küçük çaplı bir yangına yol açtığı açıklandı.

Yetkililer, yangında can kaybı yaşanmadığını bildirirken, İran’ın bugüne kadar düzenlediği saldırılar sonucunda yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini duyurdu.

BAE’YE İHA YAĞMURU

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, İsrail ve çeşitli yabancı misyonların ofislerinin bulunduğu binaya İHA parçalarının isabet ettiği bildirildi. Olayda bir kadın ve bir çocuğun yaralandığı açıklandı.

BAE makamları ayrıca İran’dan gönderilen İHA’lardan bazılarının, Abu Dabi’deki Fransız askeri üssü “es-Selam Deniz Üssü”ndeki bir depoya isabet ettiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, 541 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunlardan 506’sının düşürüldüğü, 35’inin ise ülke topraklarına isabet ettiği kaydedildi. Saldırıların ikinci gününde 20 balistik füzenin daha imha edildiği, 2 seyir füzesi ile yüzlerce İHA’ya müdahale edildiği bildirildi.

Yetkililer, şarapnel ve mühimmat parçalarının sivil bölgelere düşmesi sonucu maddi hasar oluştuğunu duyurdu. Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın misillemesi büyüyor! Füze yağmurunun vurduğu ülkelerde can kayıpları var

KUVEYT’TEN BENZER AÇIKLAMA: 97 FÜZE, 283 İHA ENGELLENDİ

Kuveyt Savunma Bakanlığı da İran’ın saldırılarında 97 balistik füze ve 283 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırılar sırasında düşen parçalar nedeniyle bazı bölgelerde küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Kuveyt resmi ajansı Kuwait News Agency (KUNA), 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını bildirdi.

UMMAN’DA DUKM TİCARET LİMANI HEDEF ALINDI

Umman’ın Dukm kentindeki Dukm Ticaret Limanı, İran’ın bugün düzenlediği misilleme saldırılarında hedef oldu. İki İHA ile gerçekleştirilen saldırıda limanda çalışan yabancı bir işçinin yaralandığı aktarıldı.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI SONRASI BÖLGE ALEVLENDİ

Gerilim, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonla tırmandı. Saldırıların, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler devam ederken gerçekleşmesi dikkat çekti.

İran ise misilleme kapsamında yalnızca İsrail’i değil, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki belirli hedefleri de vurduğunu duyurdu.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası