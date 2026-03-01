İhlas Haber Ajansı
TSK'yı hedef almıştı: Fenomen Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımı nedeniyle fenomen Ece Ronay hakkında “devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
