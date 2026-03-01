İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikastın ardından bölgede tansiyon zirveye çıktı. İran, İsrail’e karşı "tarihin en ağır" misilleme saldırısını başlattığını resmen duyurdu. Camkeran Camii'ne intikam sembolü olan kırmızı bayrak astı ve ülke resmen savaş hâlinde olduğunu ilan etti. Peki, İran tarihinde çok nadir kullanılan kırmızı bayrak ne anlama geliyor?



GÖRME ENGELLİ TAKLİDİ YAPAN KADIN DİLENCİNİN MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti. Ulusal yas kararı ardından Cemkeran Camii'ne kırmızı bayrak çekildi. Bu adım, İran geleneğinde "intikam" ve "yas" anlamı taşıyor. Çok nadir kullanılan bu bayrak, haksız yere dökülen kan ve suikaste kurban giden bir kişi için intikam çağrısını sembolize ediyor.

TARİHTE KIRMIZI BAYRAĞIN ÇEKİLDİĞİ GÜNLER KASIM SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE 3 Ocak 2020 tarihinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymânî’nin, ABD tarafından Bağdat’ta gerçekleştirilen bir hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından Cemkeran (Jamkaran) Cami'nin kubbesine kırmızı bayrak çekilmişti.

KİRMAN PATLAMASINDA 2024 yılının Ocak ayında, Kirman şehrinde düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı saldırı sonrasında, İran makamları tarafından kırmızı bayrak yeniden Cemkeran Cami’nde göndere çekilmişti.

İSMAİL HANİYE SUİKASTI Filistinli siyasetçi ve Hamas lideri İsmail Haniye’nin Temmuz 2024’te Tahran’da düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından, intikam bayrağı bir kez daha Cemkeran Cami kubbesine asılmıştı.



EN SON İSRAİL SALDIRISINDA En son 13 Haziran 2025’te İsrail tarafından İran’a yönelik düzenlenen saldırı sonrası, Cemkeran Cami kubbesine dördüncü kez kırmızı bayrak çekilmişti.



Haberle İlgili Daha Fazlası