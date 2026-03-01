İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini ‘Müslümanlara karşı savaş ilanı’ olarak değerlendirirken, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak. Bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından bugün yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney’in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi.

Ne diyeceği merak konusuydu! Hamaneyin ölümünün ardından açıkladı: Müslümanlara karşı savaş ilanı

"YAPTIKLARINA PİŞMAN EDECEĞİZ"

ABD ve İsrail’in bedel ödeyeceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Bu kez de, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle, bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha sonra devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, Hamaney’in öldürülmesini, ‘Müslümanlara karşı savaş ilanı’ olarak değerlendirerek, “Bu, Müslümanlara ve özellikle de Şiilere karşı açık bir savaş ilanı olarak algılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca 40 günlük yasın yanı sıra 7 günlük resmi tatil ilan etti.

