MotoGP'de ilk yarış koşuldu: Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi start!
2026 sezonunun açılış etabı Tayland Grand Prix’sinde zafer Marco Bezzecchi’nin oldu. MotoGP Dünya Şampiyonası’nda sezona galibiyetle başlayan İtalyan pilot, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına çıkan Toprak Razgatlıoğlu ise mücadeleyi 17. sırada tamamladı.
- 2026 MotoGP sezonunun ilk etabı olan Tayland Grand Prix'sini Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) kazandı.
- Pedro Acosta (Red Bull KTM) ikinci, Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP) ise üçüncü oldu.
- Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada tamamladı.
- Marco Bezzecchi, bu zaferle pilotlar klasmanında 25 puanla liderliğe yükseldi.
- Sezonun ikinci yarışı olan Brezilya Grand Prix'si 22 Mart'ta koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun ilk etabı Tayland Grand Prix'sini, Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ilk sırada tamamladı. Şampiyonada sezonun ilk mücadelesi, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden koşuldu.
Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.
Red Bull KTM Factory Racing takımından İspanyol Pedro Acosta, Bezzecchi'nin 5.543 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse MotoGP ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise liderin 9.259 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN İLK MOTOGP YARIŞI
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına çıktı. Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı 17. sırada bitirdi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, liderin 39.194 saniye gerisinde yarışı tamamladı.
SIRALAMANIN İLK 5'İ
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan
2. Pedro Acosta (İspanya): 20
3. Raul Fernandez (İspanya): 16
4. Jorge Martin (İspanya): 13
5. Ai Ogura (Japonya): 11