Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son duruma dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR