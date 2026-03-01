İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

2 KORNER, 2 GOL

Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Chelsea karşısında William Saliba'nın 21 ve Jurrien Timber'in 66. dakikadaki golleriyle galip geldi. Arsenal'in her iki golü de korner atışından geldi.

CHELSEA, 10 KİŞİ BİTİRDİ

Konuk takımın golünü ise 45+2. dakikada Piero Hincapie, kendi kalesine attı. Chelsea'de Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 64 yapan Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı.

Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Chelsea ise 45 puanla 6. sırada kaldı.

