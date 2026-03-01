İran’daki büyükelçiliğini kapatarak diplomatlarını geri çeken Birleşik Arap Emirlikleri, Tahran’dan gelen saldırılar nedeniyle borsalarını da iki gün süreyle kapatma kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’daki büyükelçiliğini kapattığını ve tüm diplomatik personelini geri çektiğini açıkladı. Karar, Tahran’ın BAE’ye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve artan güvenlik riskleri üzerine alındı.

"KIŞKIRTICI TUTUM GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR"

BAE Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Tahran’daki büyükelçi ve misyon personelinin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, İran saldırılarının sivil alanları hedef aldığı ve ulusal egemenliği ihlal ettiği belirtildi. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, diplomatların geri çekilmesinin BAE’nin “devlet güvenliği ve egemenliğine yönelik tehditleri reddetme kararlılığını” gösterdiği ifade edildi. Bakanlık, İran’ın kışkırtıcı tutumunun bölgedeki gerginliği artırdığı ve güvenliği tehlikeye attığını kaydetti.

BORSA İKİ GÜN KAPALI

Öte yandan BAE, İran’ın misilleme saldırıları ve Körfez’de artan ekonomik belirsizlik nedeniyle borsalarını Pazartesi ve Salı günleri kapatma kararı aldı. Kararın, bölgedeki gelişmelerin ekonomik yansımalarını sınırlamayı amaçladığı bildirildi.

