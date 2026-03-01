Pakistan’ın Geo News kanalı, yayının hacklendiğini ve ekranda uygunsuz mesajlar yayımlandığını duyurdu. Yetkililer sorumluların tespit edilmesi için harekete geçti.

Pakistan’ın önde gelen televizyon kanallarından Geo News, yayınlarının hacklendiğini ve ekranda "uygunsuz" bir mesajın göründüğünü açıkladı.

Kanaldan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde yayında çeşitli aksaklıklar yaşandığı ve bu sırada ekranın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yayınlanan mesajın Geo News ile hiçbir bağlantısının olmadığı vurgulandı.

PAKİSTAN ORDUSUNU HEDEF ALAN MESAJLAR

Yetkililerden derhal harekete geçmeleri ve sorumluların tespit edilerek hesap vermelerinin sağlanması istendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hacklenen yayında Pakistan ordusunu hedef alan mesajlar yer aldığı gözlendi.

