Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri
Süper Lig'de Antalyaspor ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından kısa bir konuşma yaptı.
Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından sorulara kısa cevaplar verdi.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Beraberlik sonrası stadyumda ekibiyle birlikte kısa süren bir toplantı gerçekleştiren Saran, basın mensuplarından gelen sorulara "Biz şampiyon olacağız." cevabını verdi.
"AYNEN DEVAM, TOPARLAYACAĞIZ"
Sadettin Saran, "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?" sorusunu ise "Aynen devam, toparlayacağız." şeklinde cevapladı.
