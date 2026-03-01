İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Fransız askeri üssünü hedef aldığı saldırının ardından Avrupa hattında tansiyon yükseldi. Abu Dabi’deki Fransız üssünde maddi hasar oluştuğu açıklanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki gün içinde ikinci kez savunma konseyini topladı.

Fransa'nın başkenti Paris’te iki gün içinde ikinci kez toplanan savunma konseyinin ardından konuşan Macron, Fransa’nın bölgedeki askeri duruşunu güçlendireceğini duyurdu:

"Orta Doğu’daki Fransız vatandaşlarını ve askeri unsurları korumak için yeni adımlar atacağız"

BAE’DE FRANSIZ ÜSSÜ HEDEF OLDU

Macron, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının "tamamen orantısız ve ayrım gözetmeyen" şekilde saldırdığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi Limanı’nı hedef alan bir drone saldırısında, Emirlik üssüne bitişik Fransız üssündeki bir hangarın vurulduğunu da doğruladı:

"Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanma yok."

"KÖRFEZ’DE GÜÇLENECEĞİZ"

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından Fransa’nın savunma anlaşması bulunan ülkelerle birlikte bölgedeki askeri varlığını güçlendireceğini belirten Macron, şöyle konuştu:

“Hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceği ve görmezden gelemeyeceğimiz son gelişmeler ışığında duruşumuzu ayarlamak gerekiyordu.” dedi.

Fransa, hava sahasının yeniden açılması halinde bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için hazırlık yapıyor.

Hükümet sözcüsü Maud Bregeon da dönüşlerin "durum izin verdiğinde" gerçekleşeceğini söyledi.

Bregeon ayrıca İran lideri Ali Hamaney’in ölümünden "ancak memnuniyet duyulabileceğini" ifade etti.

