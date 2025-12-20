Yeni bir araştırma, günlük kahve tüketimine sınır getirilmesi gerektiğini ortaya koyarken, çayın özellikle yaşlı kadınlarda kemik sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini gösterdi.

Araştırmaya göre, günde bir fincan çay içmek, yaşlanmayla birlikte zayıflayan kemiklerin korunmasına yardımcı olabiliyor. Bilim insanları, çayın kemik mineral yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltabileceğini belirtiyor. Buna karşılık, günde beş fincandan fazla kahve tüketiminin kemik kırığı riskini yükseltebileceği uyarısı yapılıyor.

10 YIL BOYUNCA KADINLAR TAKİP EDİLDİ

Güney Avustralya’nın Adelaide kentindeki Flinders Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, dünyanın en yaygın tüketilen iki sıcak içeceğinin yaşlı kadınların kemik sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Araştırmacılar, 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını 10 yılı aşkın süre boyunca takip etti. Katılımcıların çay ve kahve tüketim alışkanlıkları düzenli olarak kaydedilirken, osteoporozun önemli bir göstergesi olan kemik mineral yoğunluğu (BMD) özellikle kalça ve femur boynu bölgelerinde ölçüldü.

ÇAY TÜKETEN KADINLARDA KEMİK YOĞUNLUĞU DAHA YÜKSEK

Nutrients dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, çay içen kadınların, hiç çay içmeyenlere kıyasla toplam kalça kemik yoğunluğu daha yüksek çıktı. Araştırma ekibi, farkın küçük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve toplum genelinde kırık riskini azaltabilecek bir etki yaratabileceğini vurguladı. Flinders Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesi’nden Prof. Enwu Liu, “Kemik yoğunluğundaki küçük artışlar bile geniş popülasyonlarda daha az kırık anlamına gelebilir” dedi.

KAHVE TÜKETİMİNDE ÖLÇÜLÜ OLUNMALI

Kahve tüketimi konusunda ise dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Prof. Liu, “Günde iki ila üç fincan kahvenin kemik sağlığı üzerinde belirgin olumsuz etkisi görülmüyor. Ancak günde beş fincandan fazla kahve içilmesi, kemik yoğunluğunda azalma ile ilişkilendirildi. Bu da aşırı tüketimin riskli olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

SÜTLE KAHVENİN ETKİSİ DENGELENEBİLİR

Çalışmada yer alan bir diğer yazar Ryan Liu, çayda bulunan kateşin adlı bileşiklerin kemik oluşumunu destekleyip kemik yıkımını yavaşlatabileceğini belirtti. Kahvenin içerdiği kafeinin ise kalsiyum emilimini ve kemik metabolizmasını hafif düzeyde etkileyebildiğini, bu etkinin süt eklenerek dengelenebileceğini söyledi.

Araştırmacılar, kalsiyum ve D vitamininin kemik sağlığı için temel önemde olmaya devam ettiğini vurgularken, günlük içecek tercihlerinin de bu denge üzerinde rol oynayabileceğine dikkat çekti. Çalışma, yaşlı kadınlar için her gün içilen bir fincan çayın sadece keyifli bir alışkanlık değil, aynı zamanda daha güçlü kemiklere atılmış küçük ama anlamlı bir adım olabileceğini ortaya koyuyor.

