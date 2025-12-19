Yeni haftaya sert kış senaryosu! Yağmur ve kar geliyor: İşte 5 günlük haritalı hava tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde bugün yağış beklenmezken, yeni haftayla birlikte hava koşullarında sert değişim yaşanacak. Özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar hızla düşecek, bazı bölgelerde kar görülecek.
- Önümüzdeki 24 saat boyunca ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis görülecek.
- Cumartesi günü yurdun tamamında güneşli hava etkili olacak.
- Pazar günü batı kesimlerde soğuk ve yağışlı hava başlarken, doğu bölgeler sıcak ve güneşli kalacak.
- Yeni hafta boyunca (Pazartesi-Çarşamba) batı ve iç bölgelerde sıcaklık düşüşü, şiddetli yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güney kesimler yer yer çok bulutlu geçerken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
HAFTA SONU GÜNEŞLİ, YENİ HAFTA SERT
Meteoroloji’nin 5 günlük tahmin raporuna göre cumartesi günü yurdun tamamında güneşli hava etkili olacak.
Pazar günü ise tablo değişiyor. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz sıcak ve güneşli havayı korurken, başta Marmara olmak üzere yurdun batı kesimlerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.
Pazartesi günü batı bölgelerde soğuk ve yağmur şiddetini artıracak. İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Salı günüyle birlikte sıcaklık düşüşü daha da hissedilecek; İç Anadolu’da termometreler 4 dereceye kadar inerken, Marmara başta olmak üzere batı bölgelerde sıcaklıklar hızla düşecek.
Çarşamba günü ise sağanak yağışın yurdun batısında etkisini artırması bekleniyor.