İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Caddebostan sahil yolunda trafik denetimi yapan ekipler, uygulama noktasına girmemek için aniden ters yöne dönerek kaldırımda ilerlemeye çalışan bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Şüpheli hareketler sergileyen sürücünün aracını detaylı incelemeye alan trafik polisleri, dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen ancak uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen gizli bir "abartı egzoz" sistemi tespit etti. Denetimlerden kaçmak amacıyla ses seviyesini anlık olarak değiştirebilen bu düzenek nedeniyle sürücüye; ters yönde araç kullanmak, kaldırım ihlali ve standart dışı egzoz kullanımı suçlarından toplamda 31 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan ve motosikleti 30 gün süreyle trafikten men edilen sürücü, yaşadığı pişmanlığı dile getirerek diğer motosiklet kullanıcılarını bu tür modifiyelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası