Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesine girerek 51 bin lira ve 30 euro çalan teyze ve yeğeninin, hırsızlığın hemen ardından o paralarla mağazaya gidip alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yüzlerini eşarpla gizleyerek girdikleri evden yüklü miktarda parayı aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kendilerine mont alan ikiliden teyze Kibariye S., polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Mahkemede "Görüntülerdeki kişi benim ama kesinlikle hırsızlık yapmadım" şeklinde akıllara durgunluk veren bir savunma yapan şüphelinin firari yeğenini yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

