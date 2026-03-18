Devler Ligi'nde Real Madrid'in Manchester City'yi elediği karşılaşmayı yorumlayan Ömer Üründül, Ruben Dias'in Arda Güler'e yaptığı sert faulün ardından Portekizli oyuncuya tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 3-0'lık skorla kazanan Real Madrid, rövanşta da Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Real Madrid, City karşısında iki galibiyetle turladı

DİAS'DAN ARDA'YA SERT HAREKET

Etihad Stadyumu'ndaki müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, ilk devrede City'nin Portekizli savunmacısı Ruben Dias'in sert faulüyle yerde kaldı.

"KASITLI VURUYOR, BİR DE KALK DİYOR"

Karşılaşmayı yorumlayan Ömer Üründül, Dias'in Arda'ya yaptığı faul sonrasında kalk işareti yapmasına tepki gösterdi. Ruben Dias'ın kasıtlı olarak milli oyuncuya vurduğunu söyleyen Üründül, "Kasıtlı vuruyor, bir de kalk diyor." şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ OYNADI"

Real Madrid'in 10 kişilik City karşısında 2-1 kazandığı maçta 74 dakika süre alan Arda Güler, performansıyla deneyimli yorumcudan geçer not aldı. 21 yaşındaki oyuncunun iyi bir maç çıkardığını söyleyen Üründül, "Arda, çok iyi oynadı" dedi.

