Trendyol Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken zirve yarışı yeniden şekillendi. 32. hafta maçlarının ardından lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e indi. ''Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?'' merak edilirken ligde kalan haftalar öncesi şampiyonluk ihtimalleri yeniden gündeme taşındı.

Galatasaray Samsunspor karşısında ağır bir mağlubiyet alırken, Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir engelini kayıpsız geçti. Alınan sonuçlarla sarı-kırmızılı ekip 74 puanda kalırken sarı-lacivertliler puanını 70’e yükseltti. Ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor 66 puanda yer alırken, zirve yarışında Beşiktaş 4. sırada konumlandı. Peki, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali nedir?

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta sonunda zirve yarışında fark yeniden azaldı. Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapatırken lider Galatasaray puan kaybı yaşadı. İki ekip arasındaki fark ise 4'e indi. Şimdi ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali gündemde.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ

Fenerbahçe’nin sezonu zirvede tamamlayabilmesi için kalan maçlarını kayıpsız geçmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler iki karşılaşmadan 6 puan çıkarması halinde puanını 76’ya yükseltecek. Bu durumda gözler Galatasaray’ın alacağı sonuçlara çevrilecek.

Lider Galatasaray'ın en az bir mağlubiyet ve bir beraberlik yaşaması ya da iki maçını da kaybetmesi halinde Fenerbahçe şampiyon olabilecek. Aksi senaryoda Galatasaray’ın alacağı galibiyetler şampiyonluk yarışını doğrudan belirleyecek.

FENERBAHÇE'NİN KAÇ MAÇI KALDI, KİMLERLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe’nin ligde oynayacağı son iki karşılaşma kaldı. 33. haftada deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, sezonun son haftasında sahasında İkas Eyüpspor’u konuk edecek.



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray A.Ş. - 74 puan

Fenerbahçe A.Ş. - 70 puan

Trabzonspor A.Ş. - 66 puan

Beşiktaş A.Ş. - 59 puan

Göztepe A.Ş. - 52 puan

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - 51 puan

Samsunspor A.Ş. - 48 puan

Çaykur Rizespor A.Ş. - 40 puan

Tümosan Konyaspor - 40 puan

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - 37 puan

Kocaelispor - 36 puan

Corendon Alanyaspor - 33 puan

Kasımpaşa A.Ş. - 31 puan

Natura Dünyası Gençlerbirliği - 28 puan

İkas Eyüpspor - 28 puan

Hesap.com Antalyaspor - 28 puan

Zecorner Kayserispor - 26 puan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - 21 puan

