Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinde puan farkı 4'e düştü!
Trendyol Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken zirve yarışı yeniden şekillendi. 32. hafta maçlarının ardından lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e indi. ''Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?'' merak edilirken ligde kalan haftalar öncesi şampiyonluk ihtimalleri yeniden gündeme taşındı.
Galatasaray Samsunspor karşısında ağır bir mağlubiyet alırken, Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir engelini kayıpsız geçti. Alınan sonuçlarla sarı-kırmızılı ekip 74 puanda kalırken sarı-lacivertliler puanını 70’e yükseltti. Ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor 66 puanda yer alırken, zirve yarışında Beşiktaş 4. sırada konumlandı. Peki, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali nedir?
Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali gündemde.
Fenerbahçe’nin sezonu zirvede tamamlayabilmesi için kalan maçlarını kayıpsız geçmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler iki karşılaşmadan 6 puan çıkarması halinde puanını 76’ya yükseltecek. Bu durumda gözler Galatasaray’ın alacağı sonuçlara çevrilecek.
Lider Galatasaray'ın en az bir mağlubiyet ve bir beraberlik yaşaması ya da iki maçını da kaybetmesi halinde Fenerbahçe şampiyon olabilecek. Aksi senaryoda Galatasaray’ın alacağı galibiyetler şampiyonluk yarışını doğrudan belirleyecek.
FENERBAHÇE'NİN KAÇ MAÇI KALDI, KİMLERLE OYNAYACAK?
Fenerbahçe’nin ligde oynayacağı son iki karşılaşma kaldı. 33. haftada deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, sezonun son haftasında sahasında İkas Eyüpspor’u konuk edecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Galatasaray A.Ş. - 74 puan
Fenerbahçe A.Ş. - 70 puan
Trabzonspor A.Ş. - 66 puan
Beşiktaş A.Ş. - 59 puan
Göztepe A.Ş. - 52 puan
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - 51 puan
Samsunspor A.Ş. - 48 puan
Çaykur Rizespor A.Ş. - 40 puan
Tümosan Konyaspor - 40 puan
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - 37 puan
Kocaelispor - 36 puan
Corendon Alanyaspor - 33 puan
Kasımpaşa A.Ş. - 31 puan
Natura Dünyası Gençlerbirliği - 28 puan
İkas Eyüpspor - 28 puan
Hesap.com Antalyaspor - 28 puan
Zecorner Kayserispor - 26 puan
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - 21 puan