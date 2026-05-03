Lukas Podolski 38 yıllık hasrete son verdi, 54 yıl sonra ilki yaşattı
Lukas Podolski, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği Górnik Zabrze formasıyla Polonya Kupası’nı kazanarak profesyonel kariyerine unutulmaz bir kapanış yaptı. Finalde 89. dakikada oyuna giren Podolski, 54 yıl sonra gelen tarihi kupa zaferiyle 5 farklı ülkede 5 yerel kupa kazanma başarısını da taçlandırdı.
Alman milli takımının eski futbolcusu Lukas Podolski, çocukluk hayali olan Gornik Zabrze formasıyla Polonya Kupası'nı kazanarak aktif futbolculuk kariyerini resmen sonlandırdı. Polonya Kupası final müsabakasında Rakow Czestochowa ile karşı karşıya gelen Gornik Zabrze, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. 2021 yılında çocukluk aşkı olan Gornik Zabrze'ye transfer olan ve aktif futbol yaşantısını bu kulüpte tamamlamak istediğini daha önce kamuoyuna duyuran 40 yaşındaki Podolski, final mücadelesinin 89. dakikasında oyuna dahil oldu.
TAKIMIN 54 YILLIK KUPA HASRETİ SONRA ERDİ
Elde edilen bu zafer, Gornik Zabrze kulübü tarihi açısından istatistiksel bir önem taşıyor. Sahadan 2-0 galip ayrılan kulüp, 1972 yılından bu yana tam 54 yıl sonra Polonya Kupası'nı (Puchar Polski) müzesine götürmeyi başardı. Alınan bu sonuç, aynı zamanda Polonya ekibinin tüm resmi turnuvalardaki 38 yıllık genel kupa hasretini de noktalamış oldu.
5 FARKLI ÜLKEDE 5 KUPA
Profesyonel kariyeri boyunca birçok farklı kıta ve üst düzey ligde forma giyen Lukas Podolski, elde ettiği bu son zaferle birlikte 5 farklı ülkede 5 yerel kupa kazanma başarısı gösterdi. Alman futbolcunun kariyeri boyunca havaya kaldırdığı ulusal kupalar şu şekilde sıralandı:
2008: DFB-Pokal (Almanya) – Bayern Münih
2014: FA Cup (İngiltere) – Arsenal
2016: Türkiye Kupası (Türkiye) – Galatasaray
2019: Emperor's Cup (Japonya) – Vissel Kobe
2026: Puchar Polski (Polonya) – Górnik Zabrze