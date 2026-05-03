İstanbul Küçükçekmece'de durakta otobüs beklediği sırada kontrolden çıkan bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki mühendisin ölümüyle ilgili ağır ihmal iddiaları gündeme geldi. Kazaya, yarım kalan yol çalışması nedeniyle yerinden çıkan bir rögar kapağının neden olduğu öne sürülürken mühendisin amcası, "Tüm hukuki süreçleri değerlendirerek sorumlu kim ise cezasını çekmesini sağlayacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız." dedi.

İstanbul Küçükçekmece’de İETT durağında otobüs bekleyen mühendis Görkem Selvitop, tekeri patlayan kamyonetin altında kaldı. Altyapı çalışması nedeniyle kazılan caddenin tamamlanmadan bırakıldığı ve yerinden çıkan rögar kapağının kamyonun altına girerek kazaya sebebiyet verdiğini iddia eden aile, hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

DURAKTA BEKLERKEN CANINDAN OLDU

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. İşinden çıktıktan sonra İETT durağına gelen Görkem Selvitop, otobüs beklemeye başladı. Yol üzerinde süratli şekilde ilerlediği belirtilen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çıktı ve mühendis Selvitop’u ezdi. Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Selvitop, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Amca Mehmet Güner

"İHMAL Mİ VARDI?"

Yaşanan kazanın ardından memleketi Trabzon’da toprağa verilen 38 yaşındaki mühendis, geride "İhmal mi vardı?" sorusunu bıraktı. Ailenin iddiasına göre kazanın yaşandığı caddede altyapı çalışması sonrasında yol gerektiği gibi kapatılmadı ve bu sebeple rögar kapağı kamyonun altına lastiği patlattı. Polis raporlarında rögar kapağının tekerleri patlattığını belirten amca Mehmet Güner, sürücünün sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle durağa girdiğini ifade etti.

Yeğeninin ölümü hakkında konuşan Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop iş yerinden çıkmış, servis ile durağa geliyor. Beklediği sırada süratli şekilde gelen bir kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bekleyen yeğenime çarpıyor. Kaza sonucunda Görkem ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen ise hastanede hayatını kaybetti." dedi.

Görkem Selvitop

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bulvar üzerinde, trafik ışıklarının önünde bir asfalt çalışması olduğundan bahseden Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Polis raporlarında gördüğümüz üzere bu altyapı çalışması sonucunda yerinden çıkan bir rögar kapağı kamyonun altına girerek sürüklenmiş. Bir süre sonra arka tekerlerini sıkıştırarak patlamasını neden olmuş ve kaza yaşanmış. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkmış, durakta bekleyen yeğenime çarpmış. Bu yolun, bu çalışmanın sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise gereken tüm şikayetleri yapacağız. Tüm hukuki süreçleri değerlendirerek sorumlu kim ise cezasını çekmesini sağlayacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız."

Amca Güner, "Yeğenim Görkem 38 yaşında genç bir inşaat mühendisiydi. Çanakkale köprüsü gibi birçok önemli projede görev aldı, vatanına milletine hizmet etti. Acımız çok büyük." ifadelerini kullandı.

