Fenerbahçe’de başkan adayı Barış Göktürk, seçim öncesi radikal kadro planını açıkladı: Göreve gelmesi halinde 17 futbolcuyla yollar ayrılacak, yerli teknik direktör tercihiyle yeni sezon yapılanması şekillenecek.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini ve kadro planlamasını paylaştı. Göktürk, göreve gelmeleri durumunda mevcut kadroda köklü bir revizyona gidileceğini ve tam 17 futbolcuyla yolların ayrılacağını duyurdu.

Barış Göktürk

TEKNİK DİREKTÖR VE FORVET HAZIR

Yeni sezon yapılanmasına dair somut adımlar attıklarını belirten Barış Göktürk, teknik direktör tercihi konusunda yerli isimlere odaklandığını vurguladı. Göktürk, "Yerli hoca veya yerliye yakın bir hoca konusunda ısrarcıyım. Alacağımız iki forveti, teknik direktörümüzün kim olacağını ve Samandıra sorumlumuzun kim olacağını şimdiden belirledik" ifadelerini kullandı.

Barış Göktürk

"MEVCUT KADROYU ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ KURDU"

Mevcut oyuncu grubunun kurulma sürecine dair eleştirilerde bulunan Göktürk, diğer adaylara ve mevcut yönetime yönelik göndermelerde bulundu. Kadro planlamasındaki sorumluluğa değinen aday, "Mevcut kadroyu kim kurdu arkadaşlar? Ne çabuk unutuyorsunuz. Mevcut adaylardan biri (Hakan Safi) ile Ali Koç kurdu. Nene’yi kim aldı?" sözleriyle transfer süreçlerini eleştirdi.

Hakan Safi ile Ali Koç

MEHMET ALİ AYDINLAR İLE GÖRÜŞME

Seçim süreci kapsamında yürüttüğü temaslara da değinen Barış Göktürk, eski başkan adaylarından Mehmet Ali Aydınlar ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Göktürk, "Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti" dedi.

