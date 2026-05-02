THYAO’da kâr beklentiyi aştı! 15 kurumdan yeni hedef fiyat geldi
Geçen yılın ocak-mart döneminde 44 milyon dolar zarar açıklayan Türk Hava Yolları, bu yıl ilk çeyrekte 226 milyon dolar net kâr elde etti. Analistlerin beklentisinin üzerinde gelen kârın ardından 15 aracı kurumdan hedef fiyat tahmini geldi.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa şirketlerinin ilk çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. BİST 100’ün lokomotif şirketlerinden olan “bayrak taşıyıcı” Türk Hava Yolları da 2026 yılının ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre;
-Yolcu gelirlerinde yüzde 20 ve kargo gelirlerinde yüzde 30'luk artış dikkat çekti.
-İlk çeyrekte hasılat yüzde 21 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi.
-Taşınan yolcu sayısı yüzde 12,7 yükseldi ve 21,3 milyon kişiye çıktı.
-Doluluk oranı da 2,9 puanlık toparlanmayla yüzde 83,5’e yöneldi.
ZARARDAN KÂRA GEÇTİ
Sonuçlara göre geçen yılın ocak-mart döneminde 44 milyon dolar zarar açıklayan şirket, bu yıl ilk çeyrekte 226 milyon dolar net kâr duyurdu.
Türk Hava Yolları bu finansal sonuçlarla zarardan kâra geçmekle kalmadı, analistlerin beklentisinin üzerinde de kazanç açıkladı.
THYAO’da, yatırım faaliyetlerinden ve ertelenmiş vergi gelirlerinden elde edilen gelirlerin net kârı desteklediği görüldü.
THYAO HEDEF FİYAT
Bu arada finansal sonuçların açıklanmasının ardından 15 aracı kurum THYAO’da gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat tahmini paylaştı. Bu tahminler şöyle sıralandı:
|Aracı Kurum
|THYAO Hedef Fiyat
|TEB Yatırım
|650,00
|GCM Yatırım
|512,00
|Ziraat Yatırım
|508,50
|Yapı Kredi Yatırım
|500,00
|Marbaş Yatırım
|498,50
|İnfo Yatırım
|462,00
|Garanti Yatırım
|456,00
|İş Yatırım
|455,00
|Şeker Yatırım
|445,00
|Halk Yatırım
|435,00
|Trive Yatırım
|433,00
|Ahlatçı Yatırım
|425,96
|Alnus Yatırım
|412,87
|Deniz Yatırım
|404,90
|Ak Yatırım
|330,00
THYAO hissesi nisan ayını 308,25 TL’den tamamladı. Yılın ilk 4 ayında THYAO yüzde 14,80 yükseliş kaydetti.
Önemli Uyarı: Bu içerik; açıklanan finansal tablolar, aracı kurum raporları ve borsada gerçekleşen fiyat hareketlerinden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.