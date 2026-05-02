Geçen yılın ocak-mart döneminde 44 milyon dolar zarar açıklayan Türk Hava Yolları, bu yıl ilk çeyrekte 226 milyon dolar net kâr elde etti. Analistlerin beklentisinin üzerinde gelen kârın ardından 15 aracı kurumdan hedef fiyat tahmini geldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa şirketlerinin ilk çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. BİST 100’ün lokomotif şirketlerinden olan “bayrak taşıyıcı” Türk Hava Yolları da 2026 yılının ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre;

-Yolcu gelirlerinde yüzde 20 ve kargo gelirlerinde yüzde 30'luk artış dikkat çekti.

-İlk çeyrekte hasılat yüzde 21 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi.

-Taşınan yolcu sayısı yüzde 12,7 yükseldi ve 21,3 milyon kişiye çıktı.

-Doluluk oranı da 2,9 puanlık toparlanmayla yüzde 83,5’e yöneldi.

ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Sonuçlara göre geçen yılın ocak-mart döneminde 44 milyon dolar zarar açıklayan şirket, bu yıl ilk çeyrekte 226 milyon dolar net kâr duyurdu.

Türk Hava Yolları bu finansal sonuçlarla zarardan kâra geçmekle kalmadı, analistlerin beklentisinin üzerinde de kazanç açıkladı.

THYAO’da, yatırım faaliyetlerinden ve ertelenmiş vergi gelirlerinden elde edilen gelirlerin net kârı desteklediği görüldü.

THYAO’da kâr beklentiyi aştı! 15 kurumdan yeni hedef fiyat geldi

THYAO HEDEF FİYAT

Bu arada finansal sonuçların açıklanmasının ardından 15 aracı kurum THYAO’da gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat tahmini paylaştı. Bu tahminler şöyle sıralandı:

Aracı Kurum THYAO Hedef Fiyat TEB Yatırım 650,00 GCM Yatırım 512,00 Ziraat Yatırım 508,50 Yapı Kredi Yatırım 500,00 Marbaş Yatırım 498,50 İnfo Yatırım 462,00 Garanti Yatırım 456,00 İş Yatırım 455,00 Şeker Yatırım 445,00 Halk Yatırım 435,00 Trive Yatırım 433,00 Ahlatçı Yatırım 425,96 Alnus Yatırım 412,87 Deniz Yatırım 404,90 Ak Yatırım 330,00

THYAO hissesi nisan ayını 308,25 TL’den tamamladı. Yılın ilk 4 ayında THYAO yüzde 14,80 yükseliş kaydetti.

Önemli Uyarı: Bu içerik; açıklanan finansal tablolar, aracı kurum raporları ve borsada gerçekleşen fiyat hareketlerinden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

