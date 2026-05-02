Bayburt'un Kurbanpınar köyünde daha önce vaşak ve tilkinin görüldüğü bir evin bahçesine bu defa da kış uykusundan uyanan ayı geldi. O sırada evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir tehlikenin önüne geçti.

Bayburt'un Kurbanpınar köyünde Veysel Karani Yerlikaya'ya ait evin bahçesine giren ayı, önce depo olarak kullanılan bölüme yöneldi. Kapının önünde bir süre bekleyen ayı sonrasında kapının camını kırdı.

Yine aynı ev! Vaşak, tilki derken şimdi de ayı geldi

Kırılan camdan içeriyi kontrol eden ayı daha sonra evin giriş kısmına doğru yöneldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayının kapı önünde durarak etrafı kokladığı ardından evin arka tarafına geçtiği görülüyor.

EVİN BOŞ OLMASI TEHLİKENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Bir süre evin çevresinde gezinen ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O sırada evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir tehlikenin önüne geçti.

Ayının bahçedeki hareketleri güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aynı evin bahçesinde daha önce de vaşak ve tilki görülmüştü.

