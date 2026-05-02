Piyasalarda nisan ayı Orta Doğu’daki belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz kararları ile geride kaldı. ABD-İran arasında henüz tam anlaşma sağlanamadı. Merkez Bankaları ise “bekle-gör” konumunda kaldı. Petrol fiyatlarının yüksek seyri belirsizliği artırırken; Orta Doğu’da anlaşma umutlarının korunması nisanda borsayı destekledi. Altın, dolar ve euro ise geçen ay oldukça sınırlı performans gösterdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda nisan ayı Orta Doğu’daki belirsizliklerin gölgesinde geride kaldı. Petrol fiyatları mart ayındaki %40’ı aşan yükselişin ardından nisan da %7,60 prim yaptı ve geçen ay 111 dolardan kapanış yaptı.

Dikkatler mayısta da Orta Doğu’daki gelişmelere çevrilirken, küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde İran’ın ABD’ye yeni bir teklif sunması, müzakere ve anlaşma umutlarının korunmasını destekliyor. Tahran yönetiminin yeni teklifine dair detaylar bilinmese de, petrol fiyatları kısmi iyimserlikle Cuma günü 108.75 dolara geriledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın vatandaşı ters köşe yaptı! Bir bilezikte 24 bin lira zarar

MİLYAR VARİLLİK KAYIP

Nisanın ilk haftasından itibaren “ateşkes” ilan edilmesine rağmen ABD’nin, kalıcı bir anlaşmaya kadar Hürmüz Boğazını abluka altında tutacağını açıklaması; piyasaların önündeki en temel belirsizlik olarak kendini gösteriyor.

Kritik su yolunda 2 ayı geride bırakan tıkanıklık sebebiyle, dünya ham petrol arzında milyar varilin üzerinde kayıp yaşandı. Bu gelişmeler petrol fiyatı üzerinde stresi artırıyor.

ABD’li Citi tarafında bu hafta yayımlanan bir analizde de, Hürmüz Boğazının haziran sonuna kadar kapalı kalması halinde, petrol fiyatlarında 150 dolara varabilecek yükseliş riskine dikkat çekildi.

Nisanda getiri şampiyonu! Ne altın, ne dolar, ne de euro

FED ‘PAS’ GEÇTİ, ANCAK…

Petrolün yüksek seyri küresel enflasyonu yükseltirken, ABD’de de martta yıllık TÜFE %3 aşarak son ayların en yüksek seviyesine yönelmişti. Dikkatler ABD Merkez Bankasına çevrildi. FED, bu haftaki faiz kararında beklentilere paralel olarak faizi sabit tutsa da, 4 üyenin “parasal gevşeme” karşıtı olması, gelecek dönem için faiz indirimi beklentilerini de zayıflattı.

TCMB DE ‘BEKLE-GÖR’DE

Nisan ayında iç piyasaların odak noktası ise TCMB’nin faiz kararı oldu. Para Politikası Kurulu önceki haftaki kararıyla politika faizini %37’de sabit tuttu. TCMB’nin bir sonraki toplantısı haziran ayında. Bu süreçte nisan ve mayıs TÜFE rakamları belli olacak. Nisan TÜFE, 4 Mayıs Pazartesi açıklanacak.

Öncesinde İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan rakamlar, mega kentte aylık enflasyonun nisanda %3,74 arttığına işaret etmişti.

Nisanda getiri şampiyonu! Ne altın, ne dolar, ne de euro

BORSA YÜKSELDİ, ALTIN DURDU!

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken,

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen ay 14.442,56 puandan kapandı.

-Gram altın 6.716 TL’den “primsiz” olarak nisanı geride bıraktı

-TL mevduat %3,6’lık getiri sundu.

-Euro’nun getirisi geçen ay doları geride bıraktı.

-ABD para birimi ise gram altından sonra en düşük performansı gösterdi.

Nisanda getiri şampiyonu! Ne altın, ne dolar, ne de euro

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

Nisanda yatırım araçlarının getirisine bakıldığında ise performanslar şöyle sıralandı:

-Borsa (BİST 100): %12,91

-TL Mevduat: %3,60

-Euro: %3,21

-Dolar: %1,70

-Gram altın: %0,07

Haberle İlgili Daha Fazlası