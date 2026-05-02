Türkiye'nin 2018'de gündemine oturan Palu ailesi dosyası HBO Max'te yayınlanacak belgeselle yeniden gündemde. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Tuncer Ustael'in ilk kez görüntülendiği fragman dikkat çeken detaylar barındırıyor.

. 2018 yılında Türkiye gündemine damga vuran Palu ailesi dosyası belgesel oldu. 8 Mayıs'ta "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal" adıyla HBO Max’te yayınlanacak belgesel, tüyler ürperten fragmanıyla dosyayı yeniden gündeme taşıdı.

Fragmanın en dikkat çeken noktası ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunan Tuncer Ustael ile yapılan röportaj oldu. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen Ustael'in davaya ilişkin söyleyecekleri şimdiden merak konusu oldu.

'Palu Ailesi Dosyası' yeniden gündemde! Tuncer Ustael yıllar sonra görüntülendi

PALU AİLESİ DOSYASI NEDİR?

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

İkinci kez görülen ve 2021'de sonuçlanan davada, cinayet sanığı Ustael "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis, sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Hava, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 Mart'ta, sanıklar Emine Ustael ile İsa, Fatih, Hava ve Ayşe Palu'nun eylemlerine atılı kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanık Ustael'in eylemlerinin ise TCK'nın 82/1-b bendindeki suçu oluşturmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin bu kararını da bozarak dosyayı Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

