Kanal D’de yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “İnci Taneleri” dizisinde Cihan karakterini üstlenen oyuncu Kubilay Aka, vatani görevini tamamlayarak terhis oldu. Ünlü oyuncu, askerlik sürecine ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz ay bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Bilecik’e giden Kubilay Aka’nın askerlik sürecini tamamladığı öğrenildi. Terhis olan oyuncu, birlikte görev yaptığı asker arkadaşlarıyla çektirdiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

“EMRET KOMUTANIM!” Aka, paylaşımına “Kubilay Aka, Adana. Emret komutanım! Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı, 9. Bölük, KN: 29. Güzel anılar ve dostlarla bir hikâyeyi daha geride bıraktık” notunu düştü.



Öte yandan Türkiye’de sinema, müzik ve televizyon dünyasının birçok ünlü isminin askerlik yaptığı yerler ve o dönemlere ait fotoğrafları da zaman zaman gündeme geliyor.

ALİŞAN Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü’nde yaptığını ve oyuncu Tolga Çevik ile askerlik arkadaşı olduklarını açıklamıştı.



İLBER ORTAYLI Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını “Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975” notuyla paylaşmıştı.



ÇAĞATAY ULUSOY Oyuncu Çağatay Ulusoy’un ise bedelli askerlik görevini Ankara’da tamamladığı ve 21 günlük sürecin ardından terhis olduğu biliniyor.



TOLGA ÇEVİK Tolga Çevik’in askerlik görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü’nde yaptığı öğrenildi.



KENAN İMİRZALIOĞLU Kenan İmirzalıoğlu ise Edirne Süloğlu’ndaki 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görev yapmıştı.



SERDAR ORTAÇ Serdar Ortaç, Sivas 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178’inci Piyade Er Eğitim Alayı’nda bedelli askerlik yapmıştı.



HAKAN PEKER Hakan Peker, Karamürsel Eğitim Merkezi’nde bahriyeli olarak görev yapmıştı. Peker, fotoğrafını Instagram hesabından “"Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü” notuyla paylaşmıştı.

BEYAZIT ÖZTÜRK Beyazıt Öztürk, askerlik görevini Burdur’da tamamlamıştı.

KADİR İNANIR Oyuncu Kadir İnanır’ın ise Tuzla’da vatani görevini yerine getirdiği ve asker arkadaşları arasında Orhan Pamuk ile Mazhar Alanson’un da bulunduğu biliniyor.

