Slovakya Başbakanı Robert Fico, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fico, 1 Mayıs’a dikkat çekmek için bir fırının gece vardiyasında çalışarak ekmek dağıtımına çıktı.

Slovakya Başbakanından dikkat çeken 1 Mayıs mesaisi! Gece vardiyasında ekmek dağıttı

FIRINDA GECE VARDİYASINA KALDI

Fico, yaptığı açıklamada, "Fırın sahibiyle anlaştım, gerekli bilgilendirmenin ardından önce neyi teslim edeceğimize bakmak için içeri gireceğim, ardından dağıtım şoförüne yardımcı olacağım. Fırının hazırladığı ürünleri teslim edeceğiz" dedi.

"İŞİMİ HAKKIYLA VE TAM ANLAMIYLA YAPTIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Fico, dağıtımın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada ise, "Bitti. Gece vardiyası geride kaldı, çeşit çeşit unlu mamuller dağıtıldı, iş tamamlandı. Bugün, Emek ve Dayanışma Günü’nde, insan çalışmanın ve dürüst bir mesleğin değerini bir kez daha derinden hissediyor. İşimi hakkıyla ve tam anlamıyla yaptığım için gurur duyuyorum" dedi.

Slovakya Başbakanının fırında çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

