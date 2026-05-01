CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul’da oynanacak Dörtlü Final karşılaşmalarının ardından belli olacak. Avrupa’nın en güçlü ekiplerini karşı karşıya getirecek Dörtlü Final için geri sayım başlarken ''CEV Şampiyonlar Ligi ''Dörtlü Final'' hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vakıfbank ve Eczacıbaşı maçı ne zaman?'' soruları gündeme geldi.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İstanbul’da oynanacak maçlar voleybolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turnuvanın ilk yarı final karşılaşmalarından birinde VakıfBank sahaya çıkacak. Temsilcimiz 2 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de İtalyan ekibi A. Carraro Imoco ile karşı karşıya gelecek.

ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Eczacıbaşı Dynavit mücadele edecek. Eczacıbaşı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Savino Del Bene ile karşılaşacak.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL NE ZAMAN?

CEV Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 3 Mayıs Pazar günü oynanacak. Aynı gün ayrıca yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük mücadelesine çıkacak.

