CEV Kupası’nda tarihi bir geceye sahne olmaya hazırlanan Türk voleybolu, Galatasaray Daikin’in final rövanş mücadelesine kilitlendi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Avrupa zaferi yolunda son düzlükte. Peki, Galatasaray Daikin-Reale Mutua Fenera maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte CEV kupası şifresiz canlı yayın bilgileri ve voleybol maçı detayları...

Sarı-kırmızılı ekibimiz bugüne kadar Avrupa kupalarında çeşitli dereceler elde etmesine rağmen henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Daha önce CEV Kupası’nda üç kez final oynayan Galatasaray bu kez mutlu sona ulaşarak Avrupa’daki ilk kupasını kazanmayı hedefliyor.

Galatasaray Daikin finalin ilk ayağında İtalya deplasmanında Reale Mutua Fenera karşısında elde ettiği 3-2’lik galibiyetle wavantaj yakalamıştı. Temsilcimiz yarınki rövanş mücadelesinde alacağı her türlü galibiyetle şampiyonluğa ulaşacak!

CEV KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

CEV KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Kadınlar CEV Kupası finalinde rövanş heyecanı 8 Nisan 2026 tarihinde yaşanacak. İstanbul’da oynanacak kritik mücadelede Galatasaray Daikin, taraftarı önünde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

CEV kupası şifresiz canlı yayınlanacak! Galatasaray Daikin-Reale Mutua Fenera maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY DAIKIN-REALE MUTUA FENERA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. CEV Kupası final mücadelesi TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

CEV kupası şifresiz canlı yayınlanacak! Galatasaray Daikin-Reale Mutua Fenera maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TEMSİLCİMİZ ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIN SAHADA OLACAK!

Kadınlar CEV Kupası’nda Eczacıbaşı 3, VakıfBank Güneş Sigorta 1, Fenerbahçe 1 kez şampiyon olmuştu. Şimdi ise gözler Galatasaray Daikin'de!

Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ise Türkiye daha önce üç farklı takımla toplam 8 kez şampiyon oldu. VakıfBank 4, Eczacıbaşı 3, Fenerbahçe ise 1 kez şampiyonluk yaşadı.

CEV kupası şifresiz canlı yayınlanacak! Galatasaray Daikin-Reale Mutua Fenera maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank 6, Fenerbahçe 1, Eczacıbaşı 1 kez şampiyon oldu. Kadınlar CEV Challenge Kupası’nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, VakıfBank Güneş Sigorta 1, Yeşilyurt 1 kez şampiyonluk sevinci yaşattı.



