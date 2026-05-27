Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözecek en somut deliller için düğmeye basıldı. Tutuklanan eski valinin korumasına ait gizemli cip bulunarak laboratuvara gönderildi. Cipin, olaydan sonra belediyeye bağışlandığı belirlendi.

Türkiye’yi sarsan Gülistan Doku dosyasında, üst üste gelen tutuklamalar ve uluslararası operasyonların ardından şimdi de en somut deliller için düğmeye basıldı.

Soruşturmada, 'delilleri yok etme, gizleme' suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı.

Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler, araca ulaştı.

ARACI BELEDİYEYE BAĞIŞLAMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre yapılan incelemelerde, cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi.

Ekipler, aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.

DNA İNCELEMESİ YAPILACAK

Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı, elde edilecek DNA bulgularının Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

Savcılık daha önce de eski Vali Tuncay Sonel'in kullandığı araçlar ile oğluna ait aracı da Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti.

Eroğlu'nun aracıyla birlikte incelemedeki araç sayısı 7'ye yükseldi.





