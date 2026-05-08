Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, son geceye dair yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Öğretim görevlisi H.K., Gülistan’ın eve geldiğinde "Yorgun, üşümüş ve rengi atmış" bir halde olduğunu söyledi. Genç kızın yaşadığı olayların etkisiyle büyük bir duygusal çöküntü içinde olduğu aktarıldı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir tanık ifadesi daha ortaya çıktı. Gülistan’ın kaybolmadan bir gece önce evinde kaldığı Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi H.K., genç kızın evinde kaldığı gece psikolojik çöküntü içinde olduğunu anlattı.

H.K., Gülistan Doku’yu hem öğrencisi hem de danışmanlığını yaptığı için yakından tanıdığını belirterek, okulda yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle uzun süredir içine kapanık ve stresli bir ruh hali içinde olduğunu söyledi. İfadesinde, “Haksızlığa uğramaya dayanamadığını bana anlatıyordu. Zaman zaman yaşadığı tüm sorunları benimle paylaşmaya başladı” dedi.

Tanık ifadesine göre, Gülistan Doku 4 Ocak 2020 günü saat 16.00 sıralarında WhatsApp üzerinden H.K.’ye mesaj atarak Hanımeli Kafe’de işe başladığını söyledi. Akşam saatlerinde yeniden mesajlaşan ikili arasında geçen konuşmalarda Gülistan’ın yurda yetişemediği ve bir durakta beklediği ortaya çıktı.

Saat 23.30 sıralarında Gülistan’ın “Hocam durakta bekliyorum” mesajını attığını belirten H.K., yurda giriş saatini kaçırdığı için endişelendiğini söyledi. Önce bir arkadaşında kalmasını önerdiğini ifade eden öğretim görevlisi, daha sonra “Dışarıda kalacak değilsin ya, istersen bize gelebilirsin” diyerek evine davet ettiğini anlattı. Gülistan’ın bu teklifi kabul ederek gece saat 23.40 sıralarında evine geldiğini kaydetti.

H.K., genç kızın eve geldiğindeki halini ise şu sözlerle anlattı:

“Gülistan geldiğinde üşümüş haldeydi, çok yorgun ve rengi atmıştı. Duygusal olarak ağlayacak bir vaziyetteydi. Bana bu saatte rahatsız ettiği için mahcup olduğunu söyledi.”

İfadesinde o gece yaptıkları konuşmalara da yer veren H.K., "Bana eski erkek arkadaşı olan Zeyn isimli şahsın, çalıştığı Hanımeli kafe isimli işyerine geldiğini, dışarıda görüştüğünü görüşme esnasında eski erkek arkadaşının annesinin Zeyn' i aradığını ve yukarıya gelmelerini istediğini söyledi. Birlikte hanımeli kafe üzerinde bulunan Zeyn'in evine gittiklerini orada ailesi ile görüştüğünü görüştükten bir süre sonra evden ayrıldığını söyledi, ancak görüşme içeriği konusunda bir şey söylemedi." dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre H.K., yaşanan tartışma sırasında polis ekiplerinin olay yerine geldiğini ancak Gülistan’ın şikayetçi olmaması üzerine herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etti. Gülistan’ın ayrıca, yaşanan olayların ardından Zeyn’in ailesi arasında da tartışma çıktığını öğrendiğini ve tüm bunların kendisini çok sarstığını söylediğini aktardı.

Öğretim görevlisi H.K., Gülistan’ın geceyi kendi evinde geçirdiğini, ancak sabah kahvaltı yapmadan ayrıldığını belirtti. Saat 09.30 sıralarında evden çıkan Gülistan’ın “Biraz yürüyüş yapacağım, sonra yurda geçeceğim” dediğini aktaran H.K., genç kızı son kez evden ayrılırken gördüğünü söyledi.

