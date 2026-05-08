Tepki çeken Bosch reklamının ardından Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Anneler Günü araştırması yaptı. Araştırmaya göre toplumun yüzde 73,4’ü “pet anneliği” kavramını annelikle aynı yerde görmüyor. Araştırmada vatandaşların yüzde 68,2’si anneyi “koşulsuz sevgi ve fedakârlık” olarak tanımlarken, yüzde 46,6’sı ise anneliğin günümüzde yeterince değer görmediğini düşünüyor.

Türkiye'de yayınlanan ve tepkilerin odağına yerleşen Bosch reklamı sonrası araştırma şirketi Areda Survey'den dikkat çeken bir anket geldi. 7–8 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Anneler Günü araştırmasında vatandaşlara “Anne deyince aklınıza ilk gelen nedir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 68,2’si “koşulsuz sevgi ve fedakârlık” cevabını verirken, yüzde 26,2’si “hiçbir kelime yetmez” dedi. “Güven ve sığınılacak liman” diyenlerin oranı yüzde 3,5 olurken, “emek ve sessiz özveri” cevabı yüzde 2,1’de kaldı.

ANNELER GÜNÜ “TİCARİ BİR GÜN”

Araştırmaya göre toplumun yüzde 61,4’ü Anneler Günü’nün bugün en çok “annelerin emeğini, sevgi ve minnettarlığını hatırlamayı” temsil ettiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 38,6’sı ise Anneler Günü’nü “ticari bir gün” olarak değerlendiriyor.

TÜRKİYE'DE ANNE OLMANIN EN BÜYÜK ZORLUĞU EKONOMİ

"Türkiye’de anne olmanın zorlukları nelerdir?" sorusunda ilk sırayı yüzde 38,1 ile maddi ve ekonomik koşullar aldı. İş hayatı yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alırken, güvenilir ortam eksikliği yüzde 13,1 oldu. Yaşam şartları yüzde 12,1, gelecek kaygısı ise yüzde 9,5 oranında dile getirildi.

Bosch'un 'Anneler Günü' reklamı bardağı taşırdı, dikkat çeken anket geldi!

"ANNELİK DUYGUSU" İLE EVCİL HAYVAN SEVGİSİ AYNI GÖRÜLMÜYOR

Araştırmada katılımcılara “Sizce annelik duygusu ile evcil hayvan sevgisi aynı şey midir?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 71,9’u “Hayır, annelik bambaşka bir duygudur” cevabını verirken, yüzde 28,1’i “Sevginin biçimi farklı olsa da aynı hissi verebilir” görüşünü paylaştı.

Benzer şekilde “Pet (Evcil Hayvan) Anneliği kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunda ise toplumun yüzde 73,4’ü “annelikle aynı yerde görülmesini doğru bulmuyorum” dedi. Yüzde 26,6 ise “sevgi açısından anlaşılabilir buluyorum” cevabını verdi.

TOPLUM İKİYE BÖLÜNDÜ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer başlık ise anneliğin toplumdaki değeri oldu. Katılımcıların yüzde 53,4’ü anneliğin günümüzde yeterince değer gördüğünü düşünürken, yüzde 46,6’sı bunun aksini savundu.

BOSCH'UN TEPKİ ÇEKEN REKLAMI

Bosch Türkiye'nin Anneler Günü için hazırladığı "Tam Bi' Anne Hikayesi" başlıklı reklam filmi, evcil hayvan sahipliğini annelikle bir tutan kurgusuyla toplumsal sinir uçlarına dokunarak adeta bir iletişim felaketine dönüştü.

Bir mağazada geçen ve izleyiciyi iki kadının "çocukları" hakkında dertleştiğine inandıran reklamın finalinde, bahsedilen varlıkların köpek olduğunun ortaya çıkması infiale yol açmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, anneliğin reklam stratejilerine kurban edilemeyecek kadar derin bir değer olduğunu vurgulayan sert çıkışının ardından, RTÜK de reklam hakkında resmi inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası