Bosch Türkiye’nin 2026 Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi, sosyal medyada gündem oldu. Tartışmaların ardından RTÜK’ün inceleme başlattığı duyurulurken, reklamın yayından kaldırıldığı öğrenildi. Peki, Bosch anneler günü reklamı neden kaldırıldı?

Bosch Türkiye tarafından hazırlanan Anneler Günü temalı reklam filmi, yayınlanmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Reklamın içeriği üzerinden başlayan tartışmaların ardından RTÜK'ten açıklama geldi.

BOSCH ANNELER GÜNÜ REKLAMI NEDEN KALDIRILDI?

Bosch Türkiye’nin “Tam bi’ anne hikayesi” başlığıyla yayınladığı reklam filmi, annelik kavramını farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Reklamda mağaza ortamında geçen bir diyalog üzerinden annelik teması işlenirken, izleyicide çocuk anlatısı oluşturuluyor ve final sahnesinde “çocuk” olarak bahsedilenin evcil köpek olduğu ortaya çıkıyor. Ardından sosyal medyada reklama dair iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu.

Bosch anneler günü reklamı neden kaldırıldı? RTÜK'ten açıklama geldi

RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmaların ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, anne sevgisinin insan hayatındaki en temel ve vazgeçilmez bağlardan biri olduğu vurgulandı.

"Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır.

Kâinattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok.

Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin; ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez.

Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir.

Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır.

Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk.

Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır.

Bu yaklaşım; ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir.

Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz.

Çünkü annelik; reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın “Nüfus ve Aile On Yılı” ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Haberle İlgili Daha Fazlası