Annelik kavramını evcil hayvan sahipliği üzerinden ele alan Anneler Günü reklamı sosyal medyada büyük tepki çekti. “Annelik değeri basitleştiriliyor” eleştirileri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açıklama yaptı, reklam yayından kaldırıldı.

Annelik kavramını evcil hayvan sahipliği üzerinden tanımlayan bir markanın Anneler Günü reklamı, toplumun her kesiminden yükselen sert tepkilerle karşılaştı.

Ticari bir strateji uğruna annelik değerinin basitleştirildiğini savunan kullanıcılar, "hayvan sevgisi" ile "insan yetiştirme" sorumluluğunun aynı kefeye konulmasını aile yapısına yönelik bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Aile kurumunu hedef alan skandal reklam! Bakan Göktaştan sert çıkış: Annelik iletişim kurgusu değil

"ANNELİK BİR İLETİŞİM KURGUSU DEĞİLDİR"

Tartışmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sessiz kalmadı. Annelik gibi derin ve kurucu bir değerin değersizleştirilmesini kabul etmediklerini belirten Göktaş, bir çocuğun hayatına dokunan ve onu geleceğe hazırlayan her kadının kutsal bir görev üstlendiğini hatırlattı ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir!

Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir.

Aile kurumunu hedef alan skandal reklam! Bakan Göktaştan sert çıkış: Annelik iletişim kurgusu değil

Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.

Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur"

Aile kurumunu hedef alan skandal reklam! Bakan Göktaştan sert çıkış: Annelik iletişim kurgusu değil

TEPKİLER SONUÇ VERDİ

Hem toplumdan hem de Bakanlık düzeyinden gelen uyarılar sonucunda ilgili marka geri adım atmak zorunda kaldı.

Gelen yoğun şikayetleri dikkate alan şirket, tartışmaların odağındaki reklam filmini tüm mecralardan kaldırarak yayınına son verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası