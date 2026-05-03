Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bir puana sevinmediğini söyledi.

"KAZANSAYDIK ÇOK RAHATLAYACAĞIMIZ BİR SÜREÇ OLABİLİRDİ"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Herkes için çok zor haftalar. Bugün kazansaydık çok rahatlayacağımız bir süreç olabilirdi. Haftaya başladığımızda düşme hattıyla aramızda 3 puan vardı, bugün 4 puan var." dedi.

"OYUNDA ÜSTÜN TARAF BİZDİK"

Avantajlı bir şekilde son 2 haftaya gireceklerini belirten Belözoğlu, "Bu süreci yaşayan takımların, teknik adamların işi kolay değil. Kocaelispor da ligde kalmak adına zorladı. Hemen her takıma bu zorluğu yaşattılar. Bir puana sevinmiyorum ama 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilecek tecrübeye sahibim. Oyunda üstün taraf bizdik. Herkes için başka bir meydan okuma haftası olacak ve Ankara'dan İstanbul'a başımız dik şekilde dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

