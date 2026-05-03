Süper Lig'de düşme hattı yangın yeri: Volkan Demirel'i yıkan sonuç
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı tamamlanırken küme düşme hattı alev aldı. Son sıradaki Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı. İstanbul ekibi karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Volkan Demirel'in takımı, 28 puanla kalarak düşme hattına geriledi. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kayserispor puanını 27'ye, Antalyaspor ve Eyüpspor 29'a, Kasımpaşa 32'ye, Alanyaspor ise 34'e yükseltti.
Galatasaray, Samsunspor'a konuk olduğu mücadelede rakibine 4-1 yenilerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi ve 74 puanda kaldı.
Fenerbahçe ise sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 70'e yükseltti.
Trabzonspor 66 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 59 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken Göztepe, puanını 52'ye yükselterek 5. basamağa yerleşti.
Haftayı galibiyetle kapatan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, puanını 24'e yükselterek ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı.
GENÇLERBİRLİĞİ, 16. SIRAYA GERİLEDİ
Zecorner Kayserispor puanını 27'ye, Hesap.com Antalyaspor ve ikas Eyüpspor 29'a, Kasımpaşa 32'ye, Corendon Alanyaspor ise 34'e yükseltirken sahadan mağlubiyetle ayrılan Volkan Demirel yönetimindeki Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2
Gaziantep FK-Beşiktaş: 0-2
Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1
Trabzonspor-Göztepe: 1-1
Samsunspor-Galatasaray: 4-1
Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: 1-1
Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0
Kasımpaşa-Kocaelispor: 1-1
PUAN DURUMU
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|46
|74
|2.FENERBAHÇE
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|37
|70
|3.TRABZONSPOR
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|24
|66
|4.BEŞİKTAŞ
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|20
|59
|5.GÖZTEPE
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|12
|52
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|19
|51
|7.SAMSUNSPOR
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|1
|48
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|-2
|40
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|-3
|40
|10.KOCAELİSPOR
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|-10
|37
|11.GAZİANTEP FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|-13
|37
|12.CORENDON ALANYASPOR
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|-1
|34
|13.KASIMPAŞA
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|-16
|32
|14.İKAS EYÜPSPOR
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|-19
|29
|15.HESAP.COM ANTALYASPOR
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|-21
|29
|16.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|-15
|28
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|-34
|27
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|-25
|24
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. haftanın programı şöyle:
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)
RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)
Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)