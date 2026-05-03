Fatih Karagümrük kazandı, Gençlerbirliği ateş hattında kaldı
Kümede kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala ligde kalma umutlarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği, deplasmanda sonuncu sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Fatih Karagümrük, kümede kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Fatih Karagümrük'ün galibiyet golünü 17. dakikada Tiago Çukur kaydetti.
Arda Turan derbiyi kazandı, şampiyonluğa çok yaklaştı
GENÇLERBİRLİĞİ DÜŞME HATTINDA
Bu skorla 28 puanda kalan Gençlerbirliği, 16. sıraya gerileyerek ateş hattında kaldı. Fatih Karagümrük ise 24 puanla son sırada yer aldı.
10 MAÇLIK HASRET SON BULMUŞTU
Kupada Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Gençlerbirliği, 31. hafta mücadelesinde Kocaelispor'u 1-0 yenerek ligde 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
RAKİPLER KASIMPAŞA VE KOCAELİ
Gençlerbilrliği, Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
11. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Berkay Özcan'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdaki Lichnovsky, kafayla topu altıpas çizgisine indirdi. Bu noktada bulunan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
24. dakikada Abdurrahim Dursun'un pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun arka direğe ortasında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.
45+5. dakikada Gençlerbirliği penaltıdan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Adama Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, kaleci Grbic ayaklarıyla gole izin vermedi.
Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.