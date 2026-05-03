CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinin kazananı: Namağlup şampiyon!
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ndeki Türk derbisinde Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup ederek 7. kez kupayı müzesine götürme başarısı elde etti. Sarı siyahlılar, kupayı bir kez daha kazanarak turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu (7) yakaladı.
CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini saf dışı bırakan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, finalde kozlarını paylaştı.
VAKIFBANK NAMAĞLUP ŞAMPİYON
İtalyan Başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı siyahlılar, finalde Eczacıbaşı Dynavit setlerde 3-1 yenerek namağlup şampiyon oldu.
TÜRK KADIN VOLEYBOLU, 27. KUPAYI KAZANDI
Türkiye, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazandı.
İtalyan rakiplerini yarı finalde geçmeyi başaran VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, kozlarını finalde paylaştı.
İki Türk ekibinin finale çıkmasıyla kupa, bu sezon Türkiye'de kaldı.
Türk takımları, uluslararası alan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı.
TÜRK TAKIMLARININ CEV'DEKİ 9. KUPASI SAHİBİNİ BULDU
Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 9. kez şampiyonluk yaşadı.
İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 8 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 7 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023 ve 2026'da, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.
VAKIFBANK İLE ECZACIBAŞI DYNAVİT İKİNCİ KEZ FİNALDE RAKİP OLDU
VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya geldi.
Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı.
Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüş oldu.