Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'de Alanyaspor ile golsüz berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fatih Karagümrük kazandı, Gençlerbirliği ateş hattında kaldı

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Sami Uğurlu, "Çok fazla mücadele etmek gerekiyordu. Alanyaspor'un da çok mücadele edeceğini biliyorduk. Biraz stresle birleşmesi bizi etkiledi ama çok mücadele ettik. Oyuncularım çok fazla istediler. Daha fazla pozisyona girebilirdik. Bu maçları oynamak kolay değil, aşırı stres bazen istediklerinizi yapmanızı engelliyor. Diğer maçlar da istediğimiz gibi bitti biraz. İki maçımız var. Galatasaray maçı var, çok zor deplasmanda oynayacağız. Sonra Kocaelispor maçı var, o da çok zor. Ancak buradan istediğimiz puanları toplayacağız ve sonuçlara bakacağız. Yine tekrarlıyorum, ligde kalacağımızı düşünüyorum. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonrasında bakacağız." diye konuştu.

Sami Uğurlu

"EN AZINDAN 1 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray maçından en az 1 puan çıkarmak istediklerini kaydeden Uğurlu, "Büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak başlı başına çok zor. Galatasaray'ın kazandığında şampiyon olacakları bir maç. Bizim için çok zor olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sürprizler futbolda çok fazla oluyor. 90 dakika mücadelemizi ortaya koyup en azından 1 puan almak istiyoruz. Oradan alacağımız 1 puan sonrasında bize Kocaelispor maçında bize avantaj sağlayacak. Dediğim gibi, Galatasaray ve Kocaelispor maçları çok zor olacak." dedi.

Son olarak hakemlere ilişkin konuşan Uğurlu, "Böyle maçlarda biraz daha yaşamak lazım, hakem tarafından da yaşamak lazım. Biraz daha anlayışlı olmak gerekiyor. Çok kolay kart göstermemek gerekiyor. Oraları biraz daha iyi yönetmek gerekiyor. Bir sitem değil bu, sadece söylemek istedim. Ama biz futbola bakacağız. Alacağımız puanlar bizi ligde tutacak. Umarım gereken mücadeleyi ortaya koyarız. Mücadeleyle birlikte oyunu da biraz yukarıya taşırsak, istediğimizi umarım alacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası