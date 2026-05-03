Ankara'da komşu köpeklerin kavgasıyla başlayan tartışma, bir babanın hayat mücadelesi verdiği vahşi bir saldırıya dönüştü.

Ayaş ilçesine bağlı Oltan Mahallesi’nde 23 Nisan akşamı meydana gelen olayda, köpeklerin birbirine saldırmasına öfkelenen baba ve oğulun, komşularını demir çubuklarla darbettiği korkunç anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

İddiaya göre Tansel Gökmen’e (57) ait köpeğin, komşuları N.K. ve oğlu E.K.’nin köpeklerine saldırması üzerine ortalık bir anda karıştı. Köpeklerinin zarar görmesine sinirlenen baba ve oğul, yanlarına aldıkları demir çubuklarla Gökmen’in üzerine yürüdü. Aldığı darbelerle yere yığılan Gökmen, kanlar içinde kalırken saldırganlar durmak bilmedi.

KAFATASI KIRILDI

Ağır darbeler sonrası Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tansel Gökmen’in yapılan kontrollerinde kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Acil ameliyata alınan talihsiz adamın yoğun bakım servisindeki mücadelesi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BABA TUTUKLANDI OĞUL SERBEST

Olayın ardından jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan baba N.K. ve oğlu E.K. adliyeye sevk edildi. Mahkemece verilen karar doğrultusunda baba N.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

