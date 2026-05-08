Önceliği yabancı teknik direktör olan Hakan Safi; Xabi Alonso ve Luis Felipe ile temasta. Yerli aday ise İsmail Kartal. Aziz Yıldırım’ın ajandasında tek bir isim yazılı; Aykut Kocaman…

EMİN ULUÇ - Sadettin Saran’ın giderayak Domenico Tedesco’yu kovmasıyla, Zeki Murat Göle’ye kalan teknik direktörlük koltuğu için adaylar netleşmeye başladı.

YILDIRIM ÇOK NET

Seçimde yarışacak Hakan Safi ile Aziz Yıldırım takımı teslim etmeyi düşündükleri isimleri belirledi. Efsane başkan Aziz Yıldırım’ın ajandasında tek bir hoca adı yazılı; Aykut Kocaman. Yıldırım, seçilmesi hâlinde, birlikte 4 kupa kaldırdığı, 3 Temmuz sürecini göğüslediği hem futbolcu hem teknik direktör olarak kulübün efsanesi olmuş Aykut Kocaman’dan başkasını düşünmüyor. Aziz Yıldırım, camia içindeki çatlak seslere rağmen Kocaman’ın bilgi, tecrübe ve karakteriyle bu iş için biçilmiş kaftan olduğuna inanıyor.

SAFİ BÜYÜK OYNUYOR

Aziz Yıldırım’ın birlik çağrısını geri çevirerek başkan adaylığını sürdürme kararı alan Hakan Safi’nin planı ise takımı, herkes tarafından kabul görecek yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Hakan Safi; Real Madrid kariyeri kısa sürse de Bayer Leverkusen ile çok büyük başarılara imza atan Xavi Alonso’yla temas hâlinde. İspanyol hocanın alternatifi ise Brezilya ekibi Flamengo ile kupa şovu yapan Filipe Luis. Safi, iki lejyonerden istediği sonucu alamazsa hazırda bekleyen İsmail Kartal ile yola çıkacak. Seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Hakan Safi’nin amacı kongreye teknik direktör adayıyla beraber gelmek.

XABİ ALONSO: LEVERKUSEN’İ UÇURDU

Xabi Alonso, henüz 44 yaşında olmasına rağmen Bayer Leverkusen ve Real Madrid gibi devlerle çalıştı. Alonso, teknik direktörlük kariyerinin ilk basamağı olan Leverkusen ile Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı da kaldırdı. Bu başarılar ona efsanesi olduğu Real Madrid’in kapılarını açtı. Ancak Leverkusen’de 2,14’lük puan ortalaması yakalayan Alonso, Real’de 2.24’lük ortalamaya rağmen 34 maç dayanabildi.

FELİPE LUİS: O BİR KUPA CANAVARI

Filipe Luis, kariyerinin ilk ve tek teknik direktörlük deneyimini Flamengo’da yaşadı. Henüz 40 yaşında olan Brezilyalı, U17 ve U20’den sonra devraldığı A takımla, iki sezonda tam 7 kupa kaldırdı. Brezilya ligini domine eden Felipe Luis, araya Libertadores zaferi de sıkıştırmasına rağmen kovulmaktan kurtulamadı. Ancak bu ayrılığın performansla hiçbir ilgisi yok. Flamengo, Luis’in Chelsea ile görüşmesini ihanet sayarak yolları ayırdı.

İSMAİL KARTAL: MÜZMİN İKİNCİ

İsmail Kartal, puanı çok, şampiyonluğu yok. Fenerbahçe’de ikisi geçiş hocası olmak üzere üç defa göreve gelen Kartal’ın en büyük başarısı 2014-15’te kaldırdığı Süper Kupa. Yardımcı hoca olarak iki şampiyonluk, iki Türkiye Kupası gören Kartal, önce Pereira’nın kovulduğu 2021-22’de takımı toparlayıp ikinci yaptı. Sonra Jesus’tan aldığı takımla 99 puan topladı. Ancak kimseye yaranamadı. Kimilerine göre gerçek bir şansı hak ediyor, kimilerine göre müzmin ikinci.

AYKUT KOCAMAN: KULÜBÜN EFSANESİ

Futbolcu olarak iki şampiyonluk, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdığı takımla, üç kere gol kralı olmuş, teknik direktörlük koltuğunda 2010-11 sezonunda ipi göğüslemiş, yanına iki Türkiye Kupası, bir Süper Kupa eklemiş, Fenerbahçe’yi Avrupa’da yarı finale taşımış, kulübün efsanesi; Aykut Kocaman... Alex ile yaşadığı polemik sonrası bir kısım tarafından kara listeye alınmış, ancak Aziz Yıldırım için bu zorlu görevi üstlenebilecek tek isim olarak görülüyor.

HERKES GELECEKLERE BAKIYOR, PEKİ YA GİDECEKLER! NASIL OLACAK BU İŞLER?

Fenerahçe’de özellikle yabancı kontenjanı büyük dert. Toplam 19 lejyoneri olan sarı lacivertliler, kiralık gidenlerin ücretlerini de ödüyor. En az 10 isimle yollar ayrılacak…

YEDİ İSİM KALACAK

Taraftar yeni transferlerin hayalini kuruyor, yönetim ise gerçeklerle yüzleşmek zorunda. Seçim hazırlığındaki Fenerbahçe’de yeni yönetimi zorlu bir süreç bekliyor. Yeni başkan dar zamanda hoca bulacak, kadro kuracak. Dünya Kupası süreci çalışmalara sekte vuracak ve tabii ki yenilere yer açmak, ekonomik dengeyi sağlamak için satış şart. Kiralık gidenlerle toplam 19 yabancısı olan Fenerbahçe’de Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca ve Musaba’nın kalması bekleniyor.

KİRALIKLARA YER YOK

Kiralıktan dönecek Livakovic, Diego Carlos, Amrabat, Omar Fayed, Mimovic kadroda düşünülmüyor. Kiralık olarak oynayan Alvarez’le yolları ayıracak sarı lacivertlilerin, Ederson, Oosterwolde, Brown, Nene ve Fred’e gelen teklifleri değerlendirmesi, Cherif’i de kiralık olarak göndermesi bekleniyor. Özellikle Ederson ile yolları ayırmak Fenerbahçe’yi 11 milyon avroluk yıllık ücretten kurtaracak. Ancak yüksek rakamlı sözleşmeler sebebiyle oyuncuların çoğu ayrılığa sıcak bakmıyor.

OPERASYON ŞART: NENE BIÇAK ALTINA

Kasığındaki sakatlık sebebiyle ağrıları olan Dorgeles Nene’ye uygulanan tedaviler sonuç vermedi. Malili yıldız için ameliyat kararı alındı. Nene’nin kısa süre içinde bıçak altına yatması ve sezon açılışına yetişmesi planlanıyor. Öte yandan Asensio’nun Konya maçında kısa süreli de olsa forma giymesi bekleniyor.

SEÇİM TARİHİ ERKENE ÇEKİLEBİLİR: KAYBEDECEK VAKİT YOK!

F.Bahçe’de seçim tarihi değişebilir. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, 22 Temmuz’da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı sebebiyle seçim tarihinin erkene çekilmesini talep etti. Bugün toplanacak Sadettin Saran yönetimi seçim tarihiyle ilgili nihai kararı açıklayacak. Seçimin en erken yapılabileceği tarih 23-24 Mayıs.



