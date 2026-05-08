Türkiye ile Suriye arasında askerî temaslarda yeni dönem başlıyor. TCG Meltem, 11 Mayıs’ta ilk kez Lazkiye Limanı’nı ziyaret edecek. Türk heyeti askerî eğitim kurumlarında incelemelerde bulunurken, Ankara-Şam hattında savunma ve lojistik iş birliği dikkat çekti.

Türkiye ile Suriye arasındaki askerî iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması maksadıyla 11 Mayıs’ta TCG Meltem tarafından Suriye’nin Lazkiye şehrine ilk defa liman ziyareti yapılacak.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Lazkiye’de bulunan askerî eğitim kurumlarını ziyaret edecektir” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı’nı ziyaret ederek, limanın ticaret, lojistik ve bölgesel bağlantı açısından taşıdığı önemi yerinde inceledi.

Suriye’nin iki büyük limanından biri olan Lazkiye Limanı’nın ülke açısından “can damarı” niteliğinde olduğunu kaydeden Yılmaz, limanın ticari, askerî ve insani alanlarda geniş bir bölgeye lojistik imkân sağladığını söyledi. Yılmaz, birçok Suriye ürününün yurt dışına açıldığı noktanın da Lazkiye olduğunu belirterek, limanın aynı zamanda ülkenin savunması açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası