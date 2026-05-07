Ankara'nın Altındağ ilçesinde kan donduran bir gasp ve darp olayı yaşandı. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen vicdansız bir şahıs, sokakta gözüne kestirdiği yaşlı bir adamı adım adım takip ettikten sonra önünü kesti. Talihsiz adamı sokak ortasında acımasızca ve öldüresiye darbeden saldırgan, mağdurun 8 bin lirasını gasp ederek kayıplara karıştı. O korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Feci şekilde dövülen yaşlı adam ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

