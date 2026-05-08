Ataköy Marina’da konumlanan Marinada Residence projesi tanıtıldı. HAKAN BUCAK Gayrimenkul’ün satışa çıkardığı proje toplam 72 konut ve 3 ticari üniteden oluşuyor. 1+1’den penthouse’a uzanan farklı tipdeki dairelerin 20’si satılırken, projede metrekare fiyatı 9 bin 500 dolardan başlıyor. HAKAN BUCAK Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Türkiye’de gayrimenkulde amortisman süresinin tarihsel ortalama olan 20-25 yıldan 14 yıla düştüğünü, özellikle lüks daire tarafında problem olmadığını belirterek “Faizlerin düşmesiyle beraber 10-25 milyon arasındaki dairelerin satış stresini de yavaş yavaş geride bırakacağı döneme doğru giriyoruz. 2026 2. yarı toparlanma devam eder. 2027’den itibaren bence büyüme dönemine geçeriz” dedi.

ÖNDER ÇELİK - Hakan Bucak Gayrimenkul, İstanbul’un merkezinde marina yaşamını üst segment konut deneyimiyle buluşturan Marinada Residence projesini tanıttı. Sınırlı sayıda bağımsız bölümden oluşan proje, lokasyonu ve sunduğu hayat standardıyla öne çıkıyor.

Hakan Bucak Gayrimenkul, Ataköy Marina’da konumlanan Marinada Residence projesini tanıttı. Marina, otel, restoranlar ve sosyal alanlarla bütünleşen bir hayat çevresinin parçası olarak konumlanan proje, denizle kurulan ilişkinin günlük hayatın doğal bir parçası haline geldiği seçili adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

Açıklamaya göre, toplam 72 konut ve 3 ticari üniteden oluşan Marinada Residence, sınırlı arzı, düşük yoğunluklu yerleşim anlayışı ve geniş metrekareli daire tipleriyle öne çıkıyor. 1+1’den penthouse’a uzanan farklı tipolojilerdeki daireler, geniş hayat alanları ve seçili ünitelerde öne çıkan deniz ve marina manzarasıyla bulunduğu segmentte farklılaşıyor. Proje, Ataköy Marina içindeki konumuyla sahil hattı, sosyal hayat alanları ve seçkin çevresiyle bütünleşen bir hayat kurgusu sunuyor. Proje, şehrin merkezinde yer alırken ana ulaşım akslarına yakınlığıyla da günlük hayatta önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu yönüyle denizle kurulan güçlü bağ ile şehir hayatının dinamizmi arasında dengeli bir hayat sunuyor. Projenin mimari tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyor. Deniz odaklı yerleşim anlayışı, malzeme kalitesi ve detay çözümleriyle öne çıkan proje, yüksek yoğunluklu konut anlayışından ayrışarak daha seçili ve rafine bir hayat kurgusu ortaya koyuyor. Güncel yönetmeliklere uygun mühendislik yaklaşımı ve güçlü teknik altyapısıyla proje, sunduğu hayat standardını güven boyutuyla da destekliyor.

Amortisman süresi 14 yıla düştü

"TOPLAM PROJENİN DEĞERİ 250 MİLYON DOLAR"

Hakan Bucak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Proje Ataköy Marina'da yer alıyor, denize sıfır konumda. Daireler 1+1'den penthouse'a kadar değişiyor. 1+1, 5+1 arasında daire tiplerimiz var, 72 dairenin tipleri de birbirinden farklı. 5+1 villa da var, normal 5+1 flat daire de var. 1+1 dairenin metrekaresi 202 metrekareden başlıyor, brüt bin 260 metrekareye kadar giden bir penthouse dairemiz de var. 72 rezidansın 20 tanesi satıldı, ilk lansmanla beraber. Artık 52 tane dairenin satışıyla operatif olarak ilgileneceğiz. Lüks gayrimenkul yatırımcısı tarafından yoğun bir talep var. Direkt anahtar alıp oturabileceğiniz bir proje. Dolayısıyla satış operasyonu başlattık diyebiliriz. Projenin toplam değeri 250 milyon dolar, şu an satışta kalan stokun değeri 175 milyon dolar" şeklinde konuştu.

Amortisman süresi 14 yıla düştü

"YABANCI YATIRIMCI ŞU AN YÜZDE 25'İMİZİ KAPSIYOR"

Bucak, sözlerine şöyle devam etti: "Yabancı yatırımcı şu an yüzde 25'imizi kapsıyor, özellikle Orta Doğu'daki savaştan sonra yabancıların ilgisini sahada çok ciddi anlamda görmeye başladık. Körfez ve İranlı yatırımcılar, özellikle Dubai'de yaşayan expatlar şu anda Türkiye'ye gelmeye başladılar. Şu an çok yoğun olmasa da geçmişe nazaran, 3 ay öncesine nazaran iki kat bir talep görüyoruz. Ama toplam projede yüzde 25 yabancı yatırımcı yüzde 75 yerli yatırımcı olarak tamamlayabiliriz. Buranın metrekare fiyatı 9 bin 500 dolar bandına geliyor. Fiyatlarımız deniz kenarı projelere göre orantılı" ifadelerini kullandı.

"PROJEMİZ SADECE KONUT DEĞİL HAYAT DENEYİMİ SUNUYOR"

Hakan Bucak Gayrimenkul Genel Müdürü Levent Deveci ise "Marinada Residence, düşük yoğunluklu yerleşim anlayışıyla planlanmış, geniş metrekareli daire seçenekleri sunan bir proje. Seçili ünitelerde öne çıkan deniz ve marina manzarası, güçlü mimari altyapısı ve yüksek malzeme kalitesiyle bulunduğu segmentte ayrışıyor. Marina, otel, restoranlar ve sosyal alanlarla birlikte çalışan yapısı sayesinde kullanıcılarına yalnızca bir konut değil, günün farklı anlarına yayılan bir hayat deneyimi sunuyor. Bu bütüncül yapı, projeyi hem kullanım hem de değer perspektifinde güçlü bir noktaya taşıyor" dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası