Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde düzenlenen bahar şenlikleri rezil bir olaya daha sahne oldu. Bugüne kadar terör örgütlerinin her türlü gösteriye imza attığı ODTÜ’de bu sefer Türk bayrağına saldırı düzenlendi.

Bilim yuvası olmaktan öte terör örgütlerinin cirit attığı ODTÜ’deki etkinlikte DHKP-C’den hüküm giymiş İlkay Akkaya’nın konser verdiği sırada açılan Türk bayrağına tepki gösteren bir grup, bayrağı açanlara saldırdı, bayrağı parçalamaya çalıştı.

İlhan Kaya

Yine DHKP-C üyeliğinden dolayı hüküm giymiş olan İlhan Kaya adlı bir teröristin başını çektiği grup, Türk bayrağını açanlara taş, sopa ve içki şişeleriyle saldırdı. Öğrenci etkinliğine bu teröristin nasıl alındığı ise bir soru işareti olarak kaldı. PKK paçavralarının da açıldığı olay okulun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Bu sırada terör örgütü üyelerinin yaptığı saldırı sonucu Türk bayrağı açan gruptaki yaralanan bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan ODTÜ yönetiminden yapılan açıklamada “Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor, bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz” denildi. Ancak açıklamada bu teröristlerin kampüsün içerisine kadar nasıl girdiklerine yönelik bir bilgi verilmedi.

ALKOL ŞİŞELERİ VE KEMERLERLE SALDIRDILAR

Arbede anına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganların ellerindeki alkol şişelerini Türk bayrağı açan öğrencilere fırlattığı saptandı.

Bazı saldırganların öğrencilere pantolon kemerleriyle vurduğu ardından tekme savurduğu kayıtlara geçti.

