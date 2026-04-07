İstanbul'da İsrail Konsolosluğu yakınlarında polisle çatışmaya giren 3 terörist etkisiz hale getirildi. Kaydedilen görüntülerde kahraman polisimizin bir teröristi yere yatıp aracın altından saldırganı etkisiz hale getirildiği görülüyor.

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

3 SALDIRGAN DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

İZMİT'TEN KİRALIK ARAÇLA GELMİŞLER

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin Kocaeli İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup, yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir" denildi.

Öte yandan kahraman polisimizin mücadelesi görüntülerle gözler önüne serildi. Kaydedilen bir videoda, kahraman polisimizin yere yatıp aracından altından hain teröristlerden birisini ayaklarından vurarak etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

