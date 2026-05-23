Bu hafta yatırım fonları arasında en çok kazandıran "Pusula Portföy Denge Katılım Serbest Fon", en çok kaybettiren MT Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Emeklilik fonları arasında ise en çok kazandıran Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu", en fazla kaybettiren ise "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu" olarak kayıtlara geçti. İşte fonların haftalık performansı...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,24, BES fonları yüzde 3,66 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 8,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 8,71 ile "Endeks" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları -3,24 716 1274 Borsa Yatırım Fonları -6,37 5 25 Borçlanma Araçları Fonları -0,08 50 35 Fon Sepeti Fonları -3,29 7 83 Hisse Senedi Fonları -8,42 3 176 Karma ve Değişken Fonlar -3,03 20 147 Katılım Fonları -1,35 49 44 Kıymetli Maden Fonları -3,24 0 26 Para Piyasası Fonları 0,69 78 1 Serbest Fon -3,13 509 762 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -3,66 58 340 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları -0,91 5 38 Değişken -4,55 7 117 Devlet Katkısı -5,43 0 12 Endeks -8,71 0 4 Fon Sepeti Fonu -4,05 1 22 Hisse Senedi -8,08 0 41 Karma -2,68 0 10 Katılım -3,50 8 36 Kıymetli Madenler -3,24 0 20 OKS Katılım -0,51 12 12 OKS Standart -2,40 0 10 Para Piyasası 0,68 13 0 Standart -3,32 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,78 1 2

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 11,86 yükselişle Pusula Portföy Denge Katılım Serbest Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,38'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON 1,131067 11,86 PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,033464 8,56 PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 15,727753 8,25 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 70,077413 6,92 QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 84,523333 6,80 ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,499479 4,56 HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON 1,26399 4,52 AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,185332 3,65 HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5,63965 3,29 YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON 0,326995 3,22 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,506424 1,38 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,099834 1,25 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,015144 0,76 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,083898 0,76 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010528 0,76 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,085437 0,74 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,08877 0,74 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,0875 0,74 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,089549 0,73 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,390907 0,73

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 52,60'lık düşüşle MT Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 12,17 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: