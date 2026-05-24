Dünya, yalnızca ekonomik rekabet parametrelerinin değil; askerî caydırıcılığın, stratejik sabrın ve çelikten bir devlet aklının uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirdiği, kuralların sertleştiği tarihî bir kırılma döneminden geçiyor. Yakın jeopolitik havzamızda cereyan eden konvansiyonel savaşlar, hibrit vekâlet çatışmaları, enerji koridorlarındaki hegemonya mücadeleleri ve derinleşen güvenlik krizleri, modern devlet yapısı için güçlü ve kendine yeten bir aktör olmanın artık konforlu bir tercih değil, doğrudan bir beka ve varoluş mecburiyeti olduğunu açıkça gözler önüne seriyor.

Böylesine kırılgan, öngörülemez ve kaygan bir küresel iklimde Türkiye; yalnızca kendi sınır hatlarını koruyan pasif bir sınır bekçisi değil; bölgesel dengeleri kuran, krizleri proaktif olarak yöneten, oyun kurucu askerî kapasite üreten ve sınır ötesine istikrar ihraç eden bir caydırıcı güç refleksi ortaya koymaktadır.

İşte Efes-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri çerçevesinde Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde şahit olduğumuz devasa tablo, bu yeni güvenlik paradigmasının sahadaki en somut, en görkemli tecellisiydi.

Tribünlerden izlediğimiz bu tatbikat, yalnızca tankların palet seslerinin duyulduğu, jetlerimizin alçak uçuşla gökyüzünü yardığı ya da mühimmatların hedefleri tam isabetle imha ettiği klasik bir askerî gövde gösterisinden ibaret değildi.

Sahada; devlet aklının, yerli mühendislik dehasının ve diplomatik nüfuzun bir potada eritildiği yeni bir Türkiye doktrini bulunuyordu.

Bu özel diplomatik ve askerî atmosfere yakından temas eden davetliler olarak, EFES-2026’nın verdiği stratejik mesajların askerî boyutunun ötesinde; derin siyasi, psikolojik ve küresel vizyon barındırdığını açıkça müşahede ettik.

Caydırıcılığın yeni adı: Türkiye

KOLEKTİF AKIL VE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ AĞI

Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in tatbikat esnasında gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirmeler, bu vizyonun kurumsal altyapısını netleştirmektedir. Sayın Bakan’ın paylaştığı veriler, Türkiye’nin edilgen savunma reflekslerini tamamen terk ederek sahayı doğrudan şekillendiren proaktif bir özneye dönüştüğünü tescilliyor. Bu yıl EFES-2026’ya 50 ayrı ülkeden 10 bini aşkın seçkin personelin katılması ve bunun yaklaşık 1.300’ünün dost ve müttefik ülke unsurlarından oluşması, Ankara’nın küresel ölçekte inşa ettiği askerî-diplomatik ağın ulaştığı muazzam seviyeyi özetlemekte...

Günümüz dünyasında mesele sadece niceliksel olarak büyük bir orduya sahip olmak değil; asıl başarı, farklı coğrafyalardan, farklı askerî kültürlerden gelen unsurları tek bir komuta zincirinde, sıfır hatayla koordine edebilmek ve kriz anlarında küresel yön tayin edebilmektedir. EFES-2026, bu yönüyle uluslararası bir kriz yönetim merkezinin nasıl çalışması gerektiğinin küresel manifestosu niteliğindeydi.

Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tatbikat alanında vurguladığı 'Dostlara güven veren, ülkemiz üzerinde hesap yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan tablo' ifadesi, Türkiye’nin caydırıcılık doktrininin en rafine özetidir. Ankara artık tehdidi sınırında bekletmiyor; tehdidi kaynağında analiz edip yok eden, bölgesel denklemlere gerektiği an müdahale edebilen sarsılmaz bir irade sergiliyor.

2.500 YILLIK KURMAY HAFIZASI VE TÜRK MÜHENDİSLİĞİ

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın sahada dile getirdiği "Burada 2.500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var" vurgusu, tarihsel bir retorikten çok daha derin bir anlama sahip.

Mete Han’ın teşkilatçı dehasıyla temeli atılan, Sultan Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet gibi Selçuklu ve Osmanlı hükümdarlarının cihanşümul vizyonuyla çağları şekillendiren, ebedî Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’in akıl ve bilimle kurduğu modern cumhuriyet mimarisiyle taçlanan bu sarsılmaz başkomutanlık zinciri; bugün Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tam bağımsız savunma sanayii ve küresel caydırıcılık doktriniyle tarihî yürüyüşünü sürdürmektedir.

Bu kadim coğrafyada Türk ordusu hiçbir zaman sadece savaşan mekanik bir güç olmamıştır... Askerî yapımız; devlet kuran, nizam tesis eden ve tarihin akışını değiştiren ana taşıyıcı kolon olmuştur.

Bugün EFES 2026 sahasında hayranlıkla ve büyük bir gururla izlediğimiz o milimetrik koordinasyon ve disiplin, işte bu binlerce yıllık kurumsal hafızanın modern çağın en ileri teknolojisiyle entegre olmuş hâlidir.

Madalyonun diğer yüzünde ise bu kurmay aklını, çelikle ve yazılımla buluşturan Türk mühendislerinin dehası yer almakta...

Savunma sanayiinde yerlilik oranının %80’leri aşması, sadece teknik bir başarı yahut ekonomik bir veri olarak okunamaz. Tam bağımsızlık fikrinin sahadaki ve fabrikalardaki çelikleşmiş hâlidir bu.

İnsansız hava araçlarımızdan (İHA/SİHA) sınırları aşan elektronik harp sistemlerimize, akıllı mühimmatlarımızdan deniz platformlarımıza kadar uzanan bu yerli ekosistem; Türkiye’ye jeopolitik prangalarından kurtulma imkânı tanımıştır.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul surları önünde savaş paradigmasını değiştiren şahi toplarını döktürmesindeki vizyon ne ise, Gazi Mustafa Kemal’in "İstikbal göklerdedir" diyerek başlattığı millî sanayi hamlesi de aynı stratejik aklın ürünüydü. Her ne kadar ilk Türk uçağını üreten Vecihi Hürkuş’un, uçak fabrikaları kuran Nuri Demirağ’ın ve yerli mühimmat üretiminin öncüsü olup şüpheli bir patlamayla şehit düşen Nuri Killigil Paşa’nın girişimleri geçmişte küresel vesayet odaklarınca sabote edilmiş olsa da, Türk milletinin tam bağımsızlık inadı kırılmadı. Bugün gökyüzüne salınan millî muharip uçağımız KAAN, laboratuvar testleri başarıyla tamamlanan YILDIRIMHAN füzesi ve yerli Güçhan turbofan motoru, işte o yarım bırakılan kutsal rüyaların asırlar sonra sahadaki muazzam zaferi ve aynı tarihsel vizyonun koparılamayan devamıdır.

SADECE GÜVENLİK DEĞİL, ÇEVREYE İSTİKRAR VE HUZUR

Ancak Türkiye'nin inşa ettiği bu devasa askerî kapasitenin dünya tarihindeki diğer hegemonik güçlerden radikal bir farkı var; Türk gücü, sömürge, işgal veya zulüm üretmek için değil; barışı sarsılmaz kılmak, adaleti tesis etmek ve mazluma kalkan olmak için yürürlüktedir.

Bugün küresel öngörülemezliğin, uluslararası hukukun iflas ettiği bir çağın sancılarını çekerken, Gazze’de, Lübnan’da bebekler katledilirken, dünya âdeta bir soykırım şebekesinin cürümlerine sessiz kalırken, Türkiye’nin en yüksek perdeden gösterdiği vicdani reaksiyon, askerî gücünün arkasındaki ahlaki meşruiyetten beslenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın "Türk ordusu tahrip etmez, tamir eder" tespiti, tam olarak bu felsefenin yansımasıdır.

KÜRESEL DÜZENİN MERKEZİNDEKİ AKTÖR: TÜRKİYE

Libya’dan Somali’ye, Karabağ’dan Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafyada Türkiye, sadece askerî eğitim vermekle yetinmeyip; o topraklarda çökmüş devlet kapasitesini ayağa kaldıran, güvenlik mimarisi kuran, sivil halka nefes aldıran istikrar sağlayıcı bölgesel bir güçtür.

7-8 Temmuz 2026 Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi de göstermektedir ki; Türkiye artık ittifak içi bir yükümlülük ülkesi değil, küresel krizlerde masa kuran, müzakere yöneten, askerî gücüyle masayı tahkim eden merkezî bir aktördür.

Bu çerçevede Efes-2026'da yankılanan her patlama, yerli sistemlerimizin ulaştığı her başarı, dünyaya net bir mesaj vermiştir: Türkiye, sınırlarının ötesindeki istikrarsızlık kuşaklarına karşı sarsılmaz bir barış adasıdır.

Etrafındaki ateş çemberine rağmen hem kendi vatanını koruma hem de yakın çevresine, dost ve kardeş coğrafyalara huzur, güven ve istikrar aşılama kabiliyetine sahiptir.

Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerini ve onun arkasındaki sarsılmaz millî mühendislik ordusunu güçlü kılan şey sadece etten, kemikten ve çelik mühimmatlardan oluşan mekanik bir yapı değildir; onu yenilmez kılan asıl unsur, binlerce yıllık devlet hafızası, sarsılmaz millet iradesi ve barışın teminatı olan adalet vizyonudur.

EFES-2026, Caydırıcılığın yeni adının Türkiye olduğunu dünyaya ilan etmiştir.

