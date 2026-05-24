Mısır, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ne yönelik güvenlik düzenlemelerinde 'kıyıdaş olmayan ülkelerin' yer almasına karşı olduğunu açıkladı. Kahire, bölge güvenliğinin yalnızca kıyı ülkelerinin sorumluluğunda olması gerektiğini vurguladı.

Mısır, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ne ilişkin güvenlik düzenlemeleri konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, kıyıdaş olmayan hiçbir ülkenin bölgeye yönelik güvenlik ve düzenleme süreçlerine dahil edilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Kahire’de Yemen Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani ile bir araya gelen Abdulati, görüşmede Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nin güvenlik durumunu ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı, bölgenin “askerileştirilmesi ve uluslararasılaştırılması” yönündeki girişimlere karşı olduklarını ifade ederek, deniz güvenliğinin yalnızca kıyıdaş Arap ve Afrika ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

Abdulati ayrıca, Mısır’ın Yemen’in toprak bütünlüğüne ve meşru hükümetine desteğinin sürdüğünü belirtti.

Görüşmede, Kızıldeniz güvenliğinin yalnızca askeri değil, ekonomik ve kalkınma boyutlarıyla da ele alınması gerektiği konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ne kıyısı bulunan ülkeler; Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Sudan, Yemen, Eritre, Somali ve Cibuti’den oluşuyor ve bu ülkeler 2020 yılında bölgesel bir güvenlik konseyi kurulması için anlaşma imzalamıştı.

