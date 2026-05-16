Mısır’ın Matruh iline bağlı Sidi Berrani sahili açıklarında meydana gelen göçmen faciasında 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre köy sakinleri, 14 Mayıs’ta sahile sürüklenen botun içinde çürümüş halde 12 ceset buldu. Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

7'Sİ MISIR VATANDAŞI

Matruh Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemede hayatını kaybedenlerden 7’sinin Mısır vatandaşı olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda göçmenleri taşıyan botun Libya'nın doğu kıyılarından hareket ettiği tespit edildi.

Mısır makamları olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, bölgede soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

2016'DA 200 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Mısır yönetimi, 2016 yılında El-Buhayra iline bağlı Reşid açıklarında yüzlerce göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından kıyı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Denetimlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte Libya kıyıları, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin önemli çıkış noktalarından biri haline gelmişti.

